هل يُخرج فيلم "الزير سالم" تيم حسن من "البير"؟

يثير إعلان الفنان السوري تيم حسن نبأ تعاقده مع مجموعة mbc على إنتاج فيلم طويل بعنوان ”الزير سالم“ العديد من الأسئلة الفنية والنقدية المتعلقة بالدراما، وتجربة تيم بشكل عام.

تيم عانى من النمطية في الأداء منذ عام 2017 عندما انطلقت أول أجزاء مسلسل ”الهيبة“ واستمرت حتى 2020، وفقا للنقاد والمتابعين، وبالتالي ستكون مواجهته صعبة مع النجم سلوم حداد الذي مثّل دوراً بطولياً وُصف بالأسطوري في مسلسل ”الزير سالم“ المنتج عام 2000.

ولن تقتصر صعوبات حسن على الأداء، فالمواجهة الحاسمة ستمتدّ للإخراج الذي كان مع المخرج المتمرس الراحل حاتم علي والذي لم يصنع مسلسل الزير سالم عام 2000 إلا بعد مسيرة إخراجية طويلة بدأت منتصف التسعينيات مع مسلسل ”فارس المدينة“ عام 1995.

نقاط كثيرة تُسجل لصالح مسلسل ”الزير سالم“ 2000، سيكون على حسن تجاوزها والتقدم عليها في فيلمه الجديد، منها مدى نجاح السيناريو الذي أعده بشار عباس للفيلم، مقابل براعة النص الذي كتبه الراحل ممدوح عدوان للمسلسل.

المواجهة تبدو ثقيلة بالنسبة لتيم، وتطال ثلاثة محاور دفعة واحدة: الإخراج والتمثيل والسيناريو.

ويعتبر تبني mbc لفيلم طويل عن الزير سالم مدعاةً للتساؤل، فالمحطة سبق أن أنتجت مسلسل ”الزير سالم“ عام 2000، وقد حقق العمل نجاحاً باهراً على المستوى العربي..

فهل يمكن لفيلم حسن الجديد تناول جوانب غفل عنها المسلسل، أم أنه سيقدم شخصية ”المهلهل“ و“كليب“ من جوانب لم يتطرق إليها ممدوح عدوان وحاتم علي؟

موضوع العودة إلى قصص العصر الجاهلي في إنتاج الأفلام والمسلسلات ربما يكون منجاةً من الملفات الشائكة التي تفرضها القضايا الراهنة.

لكن العصر الجاهلي مليء بالقصص المثيرة والشيقة مثل الملك امرىء القيس والشنفري وقصص الصعاليك الشهيرة، التي يمكن أن تكون مناسبة أكثر من تناول قصة الزير سالم نفسها ثانية من قبل المحطة نفسها..

فهل تطمح الشركة إلى حصد نجاح مضمون للفيلم بناء على نجاح المسلسل، أم أن المخاطر ستكون جسيمة في ظل المواجهات؟

وفي حالة النظر إلى الفيلم من ناحية التجربة الشخصية للفنان تيم حسن، فهو بمثابة خشبة خلاص ستنقذه من نمطية أجزاء ”الهيبة“ من جهة، وستمنحه فرصة إثبات نفسه في الإخراج من ناحية ثانية.

وانطلاقاً من ذلك، فإن الفيلم سيعني انعطافاً مصيرياً في تجربة تيم، وسيقرر بشكل حاسم إن كان يستحق لقب مخرج يوازي الراحل حاتم علي أم لا؟

ولا تقتصر صعوبة مواجهة الفيلم مع مسلسل ”الزير سالم“ المنتج عام 2000 على النقاط السابقة، بل ستمتد إلى مقارنات مع قافلة النجوم التي سبق أن قدمها المسلسل، مثل خالد تاجا ورفيق علي أحمد وعابد فهد وجهاد سعد وزهير عبد الكريم وفرح بسيسو وسامر المصري..

فهل يتمكن حسن في فيلمه من تأسيس فريق ينافس على الدرجة الأولى التي نالها المسلسل؟

المعطيات تؤكد أن فيلم ”الزير سالم“ المزمع إنتاجه سيكون مصيرياً في تغيير وجهة تيم حسن الفنية ودخوله مجال الإخراج والخلاص من رتابة الأعمال السابقة، لذلك يمكن القول: هل يتمكن فيلم الزير سالم من إخراج حسن من ”البير“؟