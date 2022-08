فيلم لعبة Ghost Of Tsushima سيكون يابانيا بالكامل

كشف المخرج تشاد ستاهيلسكي عن استعداداته الأولية للفيلم المنتظر خروجه من عباءة لعبة Ghost of Tsushima الشهيرة، مشيرا إلى أن الفيلم يستهدف بث الحياة في اللعبة وإخراجها من مجرد رسوم متحركة ومؤثرات بصرية إلى عالم الواقع.

أوضح ستاهيلسكي، في حواره مع موقع Collider، أن طاقم العمل بالكامل سيكون يابانيا، واللغة الاساسية لحوار الفيلم ستكون اليابانية، إلى جانب حرصه التام على تصوير مشاهد الفيلم كافة داخل اليابان.

ويؤيد المخرج فكرة تقديم أفلام مع ترجمة مكتوبة Subtitles، مشيرا إلى أن الاتجاه ناحية الأفلام المترجمة في تزايد مستمر، والفضل في ذلك يرجع إلى منصات بث المحتوى التي أصبحت تقدم أفلاما ودراما من ثقافات مختلفة مدعومة بالكامل بالترجمة النصية.

وقال المخرج ستاهيلسكي، مخرج سلسلة أفلام الأكشن جون ويك الشهيرة، : “ أنا مستعد تماما لمشاهدة المحتوى المدعوم بالترجمة طوال اليوم.. وفي حال اعتاد المشاهدون على مشاهدة هذا النوع من المحتوى، فسيتمكنون من الاطلاع على كم متنوع من التجارب داخل الدراما والأفلام“.

ولكن المخرج المعروف كان متفهما أن العائق الرئيسي وراء صعوبة الدفع بفكرة المحتوى المترجم هو شركات الإنتاج التي ماتزال ترى أن هذا النوع من المحتوى لن يلاقي إقبالا من جانب عموم الجمهور، إلا أنه متفائل بشأن المشتقبل خاصة إن كان المحتوى المقدم مميزا كفاية لجذب المتفرج.

وروى مخرج الفيلم المنتظر أن القصة ستقوم على غزو المغول لجزيرة تسوشيما اليابانية خلال هجمتهم على اليابان في القرن الثالث عشر.

ويرى ستاهيلسكي أن الفيلم الجديد سيحمل المشاهدين في جولة داخل حالة استثنائية تروي صراعا بين الخير والشر، وحياة رجل يحاول تغيير العالم، وسيتأثر هو الآخر بالعالم خلال رحلته طوال أحداث الفيلم.

يذكر أن ”شبح تسوشيما“ هي لعبة في الأساس خرجت إلى النور في 2020، تروي قصة بطلها الأسطور Jin Sakai والذي يحاول مواجهة هجوم المغول على اليابان في 1274، وبدأ تكوين جيش وتدريبه، معتمدا على أسلوب الساموراي في القتال، مع تطبيق تكتيكات قتالية متطورة تعتمد على التخفي والسرعة وخفة الحركة في التنقل.

تعتبر لعبة ”جوست أوف تسوشيما“ إحدى أهم الألعاب التي تحاول شركة سوني تقديمها إلى السينما والدراما، فالشركة اليابانية قامت مؤخرا بالعمل على تحويل لعبة Last Of Us إلى مسلسل قادم إلى منصة بث المحتوى HBO.