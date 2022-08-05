هل ستشارك ليدي جاجا في الجزء الثاني من فيلم "الجوكر"؟

ألمحت نجمة موسيقى البوب والممثلة الشهيرة ليدي جاجا، يوم الخميس، إلى أنها قد تكون من بين فريق التمثيل في الجزء الثاني المنتظر لفيلم (الجوكر).

ونشرت جاجا، إعلانا تشويقيا موسيقيا للفيلم على تويتر، ما اعتبر إشارة إلى أنها قد تشارك في الجزء الثاني من الفيلم.

ويصور المقطع التشويقي الموسيقي ظل اثنين من الراقصين على أنغام أغنية ”تشيك تو تشيك“ مع اسمي فينيكس وجاجا يومضان على الشاشة.

ومن المقرر أن يحتفظ الممثل الشهير واكين فينيكس بدور البطولة في فيلم الجوكر بجزئه الثاني المقرر عرضه في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وحصل فينكس على الأوسكار عن دوره في الجزء الأول من الجوكر الذي بدأ عرضه عام 2019 ويروي قصة حياة العدو اللدود للبطل الخارق (باتمان) أو ”الرجل الوطواط“.

ولم تقدم شركة ”وارنر براذرز“ بعد المزيد من التفاصيل عن الجزء الثاني. لكن مجلة ”فارايتي“ في هوليوود ذكرت أن الجزء الجديد سيكون موسيقيا وأن من المتوقع أن تلعب فيه ليدي جاجا دور هارلي كوين شريكة الجوكر في المؤامرة.