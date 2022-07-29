لماذا أصبح الإنتاج الدرامي "موسميا" في تونس؟

تواجه الدراما التونسية أزمة إنتاج وتمويل وتشريعات، ورغم توفّر النصوص وكتّاب السيناريو ووجود الأفكار، بقي الإنتاج الدرامي موسميا، مرتبطا أساسا بشهر رمضان، ما خلق حالة من القلق لدى الفنانين الذين يطالبون بتدخّل السلطة السياسية لوضع قوانين تضمن حقوقهم وتحفّزهم على الإنتاج.

”إرم نيوز“ استطلع آراء منتجين ومخرجين وكتّاب سيناريو، حول معضلة الدراما التونسية والحلول المقترحة لإنقاذها.

وقال المخرج المسرحي وليد العيادي، إنّ ”هناك عدة صعوبات مرتبطة بهشاشة قطاع الإنتاج الدرامي وظروفه، ولكن الإيجابي أن هناك تعطشا وانتظارا من الجمهور للإنتاجات التونسية سواء في السينما أو المسرح أو الإنتاجات الدرامية التلفزيونية.

وأشار العيادي إلى أنّ المخرج عبد الحميد بوشناق مثلا، يقدم أعمالا بنظرة مختلفة وهذا يبشر بالخير، ورغم أنها تجارب غير مكتملة وتواجه عدة عراقيل، لكنها تمثل نقطة مضيئة في هذا المشهد، وفق تعبيره.

بدوره، قال كاتب السيناريو عمر توتي، بأنّ الحديث عن أزمة السينما في تونس يعتبر مغالطة، حيث أن تونس لا تعاني من أزمة سيناريو، لأن هناك عدة كتّاب سيناريو من الشباب ومن أصحاب الخبرة، بدليل نجاح الأعمال التي توصف بالأعمال الموسمية، معتبرا أن المشكل الوحيد هو مشكل إنتاجي، وتحديدا مشكل تمويل، إضافة إلى مشكل اللهجة المحلية الذي يجعل من الصعب تسويق الأعمال الدرامية التونسية في الخارج.

وحول علاقة الإنتاج بسوق الإشهار، وبحجم الأعمال الدرامية الموجهة للجمهور، قال توتي: ”نحن نتحدّث عن نحو 3 ملايين مستهلك للدراما في تونس، وهذا لا يعني شيئا بالنسبة إلى سوق الإشهار“، وفق تقديره، وأكد أن المشكل ليس مشكل كتابة أو ديكور أو ممثلين بل هو مشكل مالي.

واعتبر عمر توتي أنّ ”وضع الدراما ليس بمنأى عن الوضع والسياق السياسي والاجتماعي العام“، مشيرا إلى هيمنة منطق ”الأنا“ الذي انعكس على الأعمال الدرامية والمسرحية، أو منطق ”العصابة“ أو ”الحلف“، وهذا يؤدي إلى احتكار كل حلف أو مجموعة لكاتب سيناريو أو منتج أو مخرج معين، ما يخلق مشكلا في الإنتاج.

ورأى كاتب السيناريو عمر توتي، أن ”الفنان عادة هو عدو السياسي، ولا تزال هذه الرؤية قائمة لدى السلطة السياسية في تونس التي تعيش أولى سنوات الديمقراطية، ولا تزال تخشى الفنان من أن يقول لا ويعارض أفكارها، ومن ثمة فالمسألة مرتبطة بالإرادة السياسية“.

وحذر من أن إعادة المسلسلات ”تحرق“ الممثل وتهضمه حقه المادي، لذلك فإنّ المطلوب تفعيل القوانين التي طال انتظارها والتي تضمن حقوق الفنان، حسب تأكيده.

من جهته، قال المخرج السينمائي نبيل بركاتي، إنّ ”هناك مشكلة لدى القنوات التلفزيونية بحد ذاتها، حيث انحصرت الدراما وارتبطت بشهر رمضان، وخلال شهر رمضان نجد تخمة من الأعمال تشتت المشاهد، إضافة إلى الاستطلاعات المنجزة حول نسب المشاهدة، التي أضرت كثيرا ببعض الأعمال الدرامية الجيدة على المستوى التقني أو الإخراج أو التمثيل“، وفق رؤيته.

وأضاف بركاتي أنّ ”المنتج التونسي الراحل نجيب عياد مثلا، وهو منتج بارز على مستوى عربي، وفي آخر عمل له، تعرض لعدة مشاكل نظرا لنسب المشاهدة المرتبطة بالإشهار“.

وبخصوص الحلول المقترحة لإنقاذ الدراما في تونس، يرى بركاتي أنّه لا بد من إرادة سياسية لوضع قوانين تنظّم المهن الدرامية والعمل الدرامي من سينما أو مسرح، لأنها منظومة مرتبطة ببعضها بعضا، ما يمكّن الفنّان من العمل في ظروف مادية ومعنوية ممتازة، ويدفعه نحو الإبداع، إضافة إلى قانون يشجع الفنان على الاستثمار في مجاله.

وأضاف أن هناك ضرورة للانفتاح على المنصات الرقمية، كما هو الحال في الشرق مع منصة ”شاهد“ أو منصّة ”نتفليكس“ العالمية.