"نتفليكس" تنتج جزءًا جديدًا من فيلم "ذا غراي مان" بطولة رايان غوسلينغ

حوّلت شركة ”نتفليكس“ فيلمها الجديد عن الجاسوسية ”ذا غراي مان“ أو (الرجل الرمادي) إلى فيلم له حق امتياز، لتعلن بذلك، اليوم الثلاثاء، عن خططها لعمل جزء جديد من الفيلم الذي يقوم ببطولته ريان غوسلينغ.

وقالت الشركة إن الفيلم، وهو أحد أكثر أفلام ”نتفليكس“ تكلفة حتى الآن، بدأ بثه، يوم الجمعة، وكان الأكثر مشاهدة على خدمتها للبث المباشر في 92 دولة.

ويلعب ”غوسلينغ“ دور البطولة في الفيلم، ويجسد شخصية ”سييرا سيكس“، وهو نزيل سابق أخرجته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) من السجن مقابل تجنيده في برنامج سري.

وقالت ”نتفليكس“ في بيان إن ”العمل جارٍ حاليًا مع غوسلينغ والمخرجين جو وأنتوني روسو لإنتاج جزء ثانٍ من الفيلم“.

كما أعلنت الشركة عن فيلم منفصل، لكنها لم تدلِ بتفاصيل عن القصة أو الشخصيات.

ويعد استكمال ”ذا غراي مان“ جزءًا من إستراتيجية ”نتفليكس“ لصنع علامات تجارية مع شخصيات معروفة يمكنها القيام بأدوار في أفلام ومسلسلات تلفزيونية وألعاب الفيديو.