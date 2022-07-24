فيلم تونسي يحصد جائزة "أفضل سيناريو" في مهرجان للسينما الأمازيغية

حصد المخرج التونسي الشاب شاهين بالريش، جائزة ”أفضل سيناريو“ عن فيلمه الوثائقي ”تمورثيو آزرو ذاكرة القادم“ في الدورة الرابعة من مهرجان ”تافسوت“ للسينما الأمازيغية، الذي احتضنته المغرب.

ويسلط الفيلم، الذي مدته 66 دقيقة، الضوء على قرابة قرن من تاريخ بلدة ”آزرو“ الأمازيغية، التي تقع في ولاية قابس جنوب البلاد.

وهذه البلدة هجرها اليوم، سكانها فيما تبقى الآثار، التي تروي تاريخ من مروا عليها.

واستغرقت كتابة سيناريو وحوار الفيلم من صاحبه شاهين بالريش، حوالي 10 سنوات قضاها في البحث وتسجيل الشهادات من قبل شخصيات عاشت الحقبة، التي يتطرق إليها الفيلم الوثائقي.

وبدأت عملية تصوير الفيلم في العام 2013، في مرحلة حساسة من تاريخ تونس، وذلك بمناسبة تنظيم أول تظاهرة أمازيغية في قرية زراوة.

وتم استئناف ذلك عند استكمال تكوين فكرة الفيلم سنة 2019، على هامش تنظيم تظاهرة ”يوم العودة“، التي شهدت مشاركة الأمازيغيين المنتشرين في البلاد والذين تجمعهم قصص وذكريات عن تلك الحقبة.

ويعتبر بالريش، من المخرجين السينمائيين الشبان في تونس، الذي اختار سبر أغوار الماضي وتحديدا ماضي وتاريخ الأمازيغية في مسعى لتسليط الضوء عليه وهي من المحاولات النادرة.

وفي بلد ينصرف فيه القادة السياسيون إلى المعارك حول النفوذ والمواقع، لا يوجد غير السينما والأعمال الوثائقية والدراما للنبش في الماضي والتاريخ لاستقصاء تاريخ الأمازيغ والأقليات وغيرها.

وانطلق مهرجان ”تافسوت“، في الـ21 من شهر تموز/يوليو الجاري، في المغرب تحت شعار ”أدرار وسينما“.

وأهدى محمد بن يدير الكاتب العام للجمعية، الدورة الرابعة لمهرجان ”تافسوت“ للسينما الأمازيغية المغاربية ”إلى روح الفنانة الأمازيغية فاطمة جوطان، التي فقدتها الساحة الفنية الأمازيغية“.

وأكد بن يدير أن ”المهرجان يعمل على تقريب السينما من المواطنين من خلال قوافل سينمائية وعرض الأفلام في الهواء الطلق“.

ولفت إلى أن ”فكرة المهرجان انبثقت من فكرة جعل السينما للكل، عبر التوغل في المغرب العميق“.

من جانبه، اعتبر كمال الشهمات، عضو جمعية ”أناروز للتنمية والتواصل الثقافي“، أن الدورة الرابعة ”جسدت البعد المغاربي بشكل أكبر، من خلال استضافة فنانين ومخرجين من تونس والجزائر“.

وبين الشهمات، الذي استعرض البرنامج العام للمهرجان، أن ”الدورات الماضية كرمنا السينما الجزائرية، وهذه السنة قررنا تكريم السينما التونسية التي اخترناها ضيفة شرف للمهرجان“.