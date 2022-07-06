"روسليني، هرقلة والسينما".. مدينة تونسية أسرت نجم السينما الإيطالية

”روسليني، هرقلة والسينما“، هو عنوان الكتاب الصادر عن دار ”كونتراست“ التونسية للنشر، للكاتب التونسي عبد الرزاق الخشين، يوثق فيه بالكلمات والصور قصة عشق النجم السينمائي الإيطالي روبرتو جاستون زيفيرو روسيليني (1906-1977)، لمدينة هرقلة التونسية الساحلية الساحرة.

والكتاب الذي يتضمن شهادات وصورا نادرة، يمثل أحد الإصدارات التي تثري المكتبة التونسية في علاقة بمجال التوثيق السينمائي، وشبهه البعض بـ“زجاجة عطر نادرة“ تفوح منها رائحة الذاكرة والسينما ورائحة الهضبة والبحر اللذين يميزان المدينة الساحلية الجميلة.

ومن خلال هذا المؤلف أبدى عبد الرزاق الخشين، وشركاؤه الذين ساهموا في عملية التوثيق، حرصا على السينما وشغفا بالسيرة الذاتية للساحر الشهير للفن السابع روسيليني، الذي تم تكريمه في هذا الألبوم الرائع للصور بتنسيق كبير وبشكل مثير للإعجاب.

تختزل الألوان والكلمات التي خطها المؤلف عنه كل الشخصيات المدهشة التي أحسن توظيفها في أفلامه، إضافة إلى مقتطفات من أفلام تولى إخراجها وكانت مدينة هرقلة مسرحا لها.

ويمثل هذا الكتاب جهدا وثائقيا غير مسبوق يمكن الاستفادة منه لتاريخ السينما العالمية، وكذلك لمسيرة ”سيد الواقعية الإيطالية الجديدة“ روسليني، المعروف على نطاق واسع والذي يرتبط اسمه الآن بشدة بهذه القرية الساحلية الصغيرة الرائعة التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال مدينة سوسة في الساحل التونسي.

وقدم روسليني، إلى هرقلة، مثل المخرجين الأوروبيين وكثير من الفنانين الآخرين، لتصوير الأفلام في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي، ولتجسيد تلك المشاهد التي دخلت في أسطورة السينما والتي تمت معالجتها وتحسين نوعيتها من خلال الصور التي يقدمها هذا الألبوم، ويمثل وثيقة ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

وفي الكتاب 89 صورة لـ كارلو فيوريتي، و16 صورة فوتوغرافية تم التقاطها من فيلم ”يحيا الموت“، الذي تم تصويره في مدينة هرقلة وقرية تكرونة البربرية القريبة منها.

ويقول الكاتب إن ”مثل هذا الجهد التوثيقي يسهم في حماية الذاكرة المرئية لهذه المدينة المطلة على البحر، والتي يكرمها هذا الكتاب من خلال إحياء ذكرى روسيليني، بمجموعة من الصور الرائعة والنصوص ذات المستوى التحريري الجيد“.

وتراوحت الشهادات النصية التي تضمنها هذا العمل بين اللغات العربية والفرنسية والإيطالية رافقت مجموعة الصور ذات القيمة التعبيرية الكبيرة فأخرجت لوحة فنية تؤرّخ لهذا العصر السينمائي، وتخلق لدى القرّاء رغبة لا تشبع في الاكتشاف أو إعادة اكتشاف هذه المدينة التونسية الصغيرة بطريقة سحرية، حيث تم تصوير هذه الأفلام الأسطورية وحيث ”الهواء جميل لدرجة أنه يمنع الموت“ (ص 29) كما يقول المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار.

وفي هذا الكتاب، تبدو ”هرقلة“ بمميزاتها المعمارية ولونيها الأبيض والأزرق المميزين، هذه المدينة التي وقع روسليني، أسيرا في هواها، مثلت ولا تزال مصدر إلهام لكثير من المبدعين في مجالات شتى.

وقد أسهم في جمع هذه الشهادات والصور عن علاقة روسليني، بـ“هرقلة“، محمد شلوف، مخرج لقاءات هرقلة السينمائية، وكارلو فيوريتي، أول مساعد لمخرج التصوير في فيلم ”أعمال الرسل“، الذي تم تصويره العام 1968 في هرقلة، وهادي بيسبس، أول مساعد مخرج لروسليني، وعبد اللطيف بن عمار، أول مساعد لروسيليني، في فيلم ”المسيح“، والتقني بينو بيرتوتشي، والممثل المسرحي محمد كوكة، والمخرج والناقد السينمائي التونسي فريد بوغدير، ومدير إنتاج فيلم ”يحيا الموت حسن دلدول.