البرلمان المغربي يتدخل لمنع عرض فيلم Lightyear

طالبت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة و التنمية الإسلامي، بفتح تحقيق حول الترخيص بعرض فيلم الرسوم المتحركة ”لايت يير“ (Lightyear) الموجه للأطفال، رغم ما علم عنه من الترويج للشذوذ و المثلية.

وأعلنت بلدان عربية وإسلامية منع عرض الفيلم، كالإمارات العربية المتحدة، والسعودية ومصر والأردن، وإندونيسيا وماليزيا.

وذكر موقع ”لو سيت انفو“ المغربي، أن مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن الحزب الذي قاد الحكومة المغربية في العشر سنوات الأخيرة، وجه سؤالا لمحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، حول عرض الفيلم بعدد من القاعات السينمائية المغربية ابتداء من يوم الأحد 19 يوليو الجاري، حسب ما جاء في العديد من وسائل الإعلام المحلية.

كما طالب النائب البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، لمنع عرضه بالمملكة، بالنظر إلى خطورة ما يروج له، حيث يهدف إلى تطبيع الأطفال مع الممارسات الجنسية الشاذة، وإلى هدم كل القيم والأسس والأعراف التي يبنى عليها المجتمع المغربي الإسلام، على حد تعبيره.

ويدور فيلم ”لايت يير“، الذي أخرجه أنغوس ماكلين، حول رائد الفضاء الشاب ”بوز“، وهو من شخصيات ديزني الشهيرة، الذي يحاول العودة إلى كوكب الأرض رفقة طاقمه بسلام باستخدام سفينة فضائية، وخلال الرحلة يواجه الفريق عددا من الصعوبات والمخاطر التي يحاولون التغلب عليها.

وأثار عرض الفيلم استهجان فئة كبيرة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، كما تساءل عدد من وسائل الإعلام المحلية عن السماح بعرضه في المغرب رغم المعلومات الرائجة حوله، والتي دفعت عددا من البلدان الإسلامية لمنعه.

وقال مصدر إن شركة والت ديزني لم تتمكن من الحصول على إذن لعرض فيلمها الجديد من استوديوهات بيكسار (لايتيير) في 14 دولة في الشرق الأوسط وآسيا، كما يبدو من غير المرجح إطلاق الفيلم في الصين، أكبر سوق للسينما في العالم.

وقالت منتجة للفيلم إن السلطات في الصين طلبت حذف بعض المشاهد وهو ما رفضته ديزني، وتوقعت ألا يجري إطلاق الفيلم هناك أيضا. ويتضمن فيلم الرسوم المتحركة قبلة بين امرأتين مثليتين.

ويقدم الممثل الأمريكي كريس إيفانز بصوته الشخصية الرئيسية (باز لايتيير) ”باز يطير“، وهي الشخصية الحركية المأخوذة عن سلسلة أفلام (توي ستوري) ”حكاية لعبة“.

وفي الفيلم، تتزوج صديقة باز المقربة من امرأة أخرى، ويتضمن مشهد في الفيلم قبلة بينهما.