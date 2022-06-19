"أوسكار وليلي" يفوز بجائزة مهرجان السينما والهجرة في المغرب

حاز فيلم ”أوسكار وليلي“ لمخرجه الإيراني آراش رياحي، الجائزة الكبرى لمهرجان السينما والهجرة بمدينة أكادير، جنوب المغرب، والذي اختتمت نسخته الثامنة عشرة أمس السبت، بعد توقف لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحاز هذا الشريط جائزة أفضل فيلم طويل، ويروي قصة طفلين شيشانيين لاجئين في النمسا فصلا عن والدتهما ليودعا أسرتين مختلفتين، تفاديا لترحيلهما.

وشهد المهرجان أيضا تتويج الفيلم الفرنسي ”لي سور“ لمخرجته ياسمينة بنكيكي بجائزة أفضل إخراج، كما نالت إحدى بطلاته الممثلة الفرنسية الجزائرية مايوين جائزة أفضل دور نسائي، حسبما أوردت ”فرانس برس“.

ويحكي الفيلم قصة ثلاث شقيقات فرنسيات من أصل جزائري يعدن إلى بلدهن الأم لملاقاة والدهن وشقيق لم يعرفنه، منذ فصله الأب عنهن خلال طفولتهن.

ويتناول المهرجان، الذي يقام منذ العام 2003، قضايا الهجرة كما يصورها مخرجون هم أيضا مهاجرون في بلدان إقامتهم.

ويطمح منظموه لجعله فضاء ”لترويج قيم التشارك والتسامح“.

وتوج المهرجان فنانين من بلدان مختلفة ببقية جوائزه، نال منها فيلم ”منظور جديد“ جائزة أفضل فيلم قصير لمخرجته إيمانويلا بونزانو.

وكان فعاليات المهرجان افتتحت الإثنين الماضي، حيث أشار رئيسه إدريس مبارك، في كلمة على هامش الحفل، إنه ”بعد انقطاع دام عامين بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أراد المهرجان أن يحافظ على نسخته السابقة من خلال التكيف مع السياق الرقمي“.

وأضاف إدريس أن ”أزمة كورونا كشفت عن أهمية ومكانة الثقافة في حياة الناس“، حسبما نقل عنه موقع ”ماروكو 24“.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الفرنسي من أبناء المهجر، سامي نصري، الذي لمع اسمه في السينما الفرنسية قبل الإنطلاق إلى ”هوليوود“، إلى جانب المخرج كمال هشكار.

وعُرضت الأفلام حول موضوع الهجرة التي تم إخراجها خلال العامين الماضيين في المهرجان على لجنتين؛ الأولى للفيلم الطويل التي يرأسها الكاتب والشاعر والفنان التشكيلي الطاهر بن جلون.

أما لجنة تحكيم الفيلم القصير كانت برئاسة الصحافي والناقد السينمائي، بلال مرميد.