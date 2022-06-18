فيلم "جسد صغير" يفوز بجائزة مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط بالمغرب

فاز فيلم ”جسد صغير“ للمخرجة الإيطالية لورا سماني بالجائزة الكبرى ”تمودة“ لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي أسدل الستار على دورته السابعة والعشرين أمس الجمعة في المغرب.

كما فاز الفيلم بجائزة النقاد التي تحمل اسم الناقد الراحل مصطفى المسناوي.

وفازت الرومانية إيوانا شيتو بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ”قمر أزرق“، فيما فاز الفلسطيني أشرف برهوم بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم السوري ”الغريب“.

ونال فيلم ”صالون هدى“ للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد جائزة لجنة التحكيم، فيما حصل فيلم ”قدحة“ للمخرج التونسي أنيس الأسود على جائزة العمل الفني الأول.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الكبرى فيلم ”في زاوية أمي“ للمخرجة المغربية أسماء المدير.

وذهبت جائزة العمل الفني الأول لفيلم ”صرة الصيف“ إخراج المغربي بلال سالم، كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم ”نحن“ للمخرجة أليس ديوب من فرنسا.

وكرم المهرجان خلال حفل الختام الذي أقيم في سينما إسبانيول بوسط مدينة تطوان الممثل المصري شريف منير.

وكان المهرجان عرض على مدى أسبوع 20 فيلما ضمن مسابقتيه الرئيسيتين إلى جانب ستة أفلام خارج المنافسات ضمن برنامج ”خفقة قلب“، وأربعة أفلام من دول البحر المتوسط ضمن برنامج ”مساحة حرة“.

وأطلق مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في المغرب دورته السابعة والعشرين مساء الجمعة الماضي وسط حضور جماهيري كبير وتكريم لنجوم من بلجيكا وإسبانيا والمغرب.

وأقيم حفل الافتتاح بسينما إسبانيول في وسط مدينة تطوان وشمل تكريم الممثلة البلجيكية ديبورا فرانسوا والممثل الإسباني من أصول ألمانية أليكس بريندمول والمخرج المغربي نور الدين لخماري.

واختارت هذه الدورة أيضا الممثل المصري شريف منير كضيف شرف.

وقال عمر مورو رئيس جهة تطوان الحسيمة في كلمة الافتتاح إن دعم السلطات لمهرجان تطوان لسينما المتوسط ”هو استثمار في المستقبل، ومساهمة في إيجاد مشترك ثقافي ورمزي لعدة مناطق مشكلة لجهة الشمال“.

وأضاف أن ”المغرب يتميز بموقعه الجغرافي وتعدد روافده وانتماءاته الثقافية كانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي، وأن جهتنا ”الشمال“ هي المنوط بها إبراز هذا المكون المتوسطي“.

كما قدم الحفل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل ويرأسها المخرج والمنتج جاك طرابي وهو فرنسي من أصول إيفوارية، وتضم في عضويتها ثلاثة متخصصين من إسبانيا والمغرب وإيطاليا.

وكذلك لجنة تحكيم النقاد برئاسة المصرية أمل الجمل ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية برئاسة المخرجة الفرنسية ماريون ستالينس.