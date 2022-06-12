فيلم "قربان" يحصد جائزة جديدة في مهرجان ياسمين الحمامات

حصل فيلم ”قربان“ لمخرجه التونسي نجيب بالقاضي، مساء السبت على جائزة جديدة، خلال المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات.

و جاء ذلك، خلال اختتام فعاليات الدورة الأولى للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات بحضور عدد من صناع السينما في تونس والعالم.

و حصل نجيب بالقاضي، الذي كان المخرج التونسي الوحيد المتوج في الدورة التأسيسية للمهرجان على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه ”قربان“.

وعبر بالقاضي في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ عن سعادته بهذه الجائزة لأهميتها، معتبرا أنها تنويه من أعضاء لجنة التحكيم .

و قربان، هو فيلم روائي طويل مدته ساعة ونصف الساعة، و جرت أحداثه في مارس/ آذار 2020، حيث يحاول زوجان وقطهما التأقلم مع حياة جديدة تطغى عليها العزلة والضبابية بعد تفشي وباء ”كورونا“.

وينقل فيلم ”قربان“ المخاوف وأوجاع وأحاسيس وحكايات خلقها ذلك الوضع الاستثنائي الذي فرضه الحجر الصحي الشامل على التونسيين، وعلى شعوب كثيرة في العالم، انطلاقا من قصة زوجين يؤدي دوريهما سهير بن عمارة، والفنان نجيب بلقاضي، الذي يتولى التمثيل والإخراج في هذا العمل.

و كانت جائزة الشراع الذهبي للفيلم التركي ”المجرمون“ للمخرج سرحات كارا أصلان، فيما حصل الفيلم السوري ”يوم عادي جدا“ للمخرج أنس زواهري من سوريا على تنويه خاص من إدارة المهرجان.

و في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة كانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب فيلم الإبحار في الجبال للمخرج الجزائري-البرازيلي كريم إينوز .

و انطلقت الدورة الأولى من مهرجان ياسمين الحمامات الدولي للسينما في تونس، الذي يشارك فيه 61 فيلما من 21 بلدا، في 4 يونيو وحتى 11 من الشهر ذاته.

و شارك في المسابقة الدولية للأفلام الروائية القصيرة من 12 فيلما منها 4 أفلام تونسية و8 أفلام من تركيا ومقدونيا وإيطاليا والسينغال وإيران ومصر وسوريا والجزائر.

كما شارك في المسابقة الدولية للأفلام الوثائقية الطويلة 6 أفلام منها فيلمان تونسيان و4 أفلام من إيران والصين والجزائر وكردستان.