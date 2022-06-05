رسميا.. انطلاق "أيام فلسطين السينمائية 9" مطلع نوفمبر

أعلنت مؤسسة ”فيلم لاب فلسطين“، عقد الدورة التاسعة من أيام فلسطين السينمائية في الفترة من الأول وحتى الـ7 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن الفعاليات ستقام في خمس مدن فلسطينية، هي القدس ورام الله وغزة وبيت لحم وحيفا، مشيرة إلى تشكيل فريق فني متخصص ”لاختيار ومراجعة الأفلام المشاركة في المهرجان، بما يضمن تنوعها وقيمتها الفنية“.

ويتألف الفريق المختص، وفقا لبيان المؤسسة، من الروائي والناقد السينمائي سليم البيك، وصانعة الأفلام ليانا صالح، والكاتب والمخرج مهند صلاحات.

كما أعلنت مؤسسة ”فيلم لاب فلسطين“، عن فتح باب استقبال الطلبات من صناع الأفلام المشاركة في النسخة السادسة من مسابقة ”طائر الشمس الفلسطيني“ للأفلام القصيرة والوثائقية وللإنتاج.

والمسابقة مخصصة لصناع الأفلام الفلسطينيين أو الأفلام المتعلقة بفلسطين وتبلغ قيمة جائزة أفضل فيلم قصير 3000 دولار ، وجائزة أفضل فيلم وثائقي 5000 دولار، وجائزة الإنتاج 10000 دولار، إضافة إلى دعم عيني بقيمة 6000 دولار ، يشمل أجهزة التصوير والصوت وخدمات ما بعد الإنتاج.

وجاء في بيان المؤسسة أن ”أيام فلسطين السينمائية“ ستنظم، بموازاة البرنامج الرئيسي، فعالية خاصة بمناسبة مرور 40 عاما على خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت ”بما يحمله عام 1982 من دلالات لدى الفلسطينيين، وتأثيره على إنتاج الصورة الفلسطينية وتحول الشخصية السينمائية الفلسطينية من بعده“.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ”فيلم لاب فلسطين“ علا سلامة، إن المهرجان ”يأتي انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية في فلسطين من خلال توفير مساحة مثالية لإنتاج وعرض الأفلام، وتبادل الخبرات والتعلم والمشاركة والإلهام، وصولا إلى صناعة سينمائية منتجة وحيوية في فلسطين قائمة على صناع أفلام مهنيين ومبدعين“.

وتنظم المؤسسة أيام فلسطين السينمائية منذ عام 2014، بمشاركة أفلام عربية ودولية مع إقامة ورش تدريب ومحاضرات ولقاءات متخصصة.

وكانت قد أقيمت فعاليات ”أيام فلسطين السينمائية“ بنسخته الثامنة، في مدينة رام الله، حيث انطلقت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعرض الفيلم الروائي الطويل ”الغريب“ للمخرج السوري الشاب أمير فخر الدين.

وتضمن برنامج المهرجان في العام الماضي، 14 فيلما روائيا طويلا و7 وثائقيات طويلة، إضافة إلى 6 أفلام قصيرة، عُرضت آنذاك بالتعاون مع مهرجان ”كليرمونت فيراند“ الدولي للأفلام القصيرة.