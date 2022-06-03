"رقم هاتف قديم" يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان أفلام السعودية

أطلق مهرجان أفلام السعودية دورته الثامنة مساء الخميس على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في مدينة الظهران بمشاركة 80 فيلما سعوديا وخليجيا.

ويتنافس على جوائز المهرجان، 36 فيلما بين طويل وقصير من بينها ثمانية أفلام خليجية بجانب 44 فيلما ضمن برنامج العروض الموازية.

وشمل حفل الافتتاح تكريم اسم الممثل السعودي الراحل خليل الرواف، وكذلك اسم المخرج والمنتج الكويتي الراحل خالد الصديق، كما شمل الحفل إعلان أسماء الأعمال الفائزة في مسابقة السيناريو غير المنفذ والتي استقبلت هذه الدورة 235 مشاركة.

وقالت الكاتبة والمخرجة هناء العمير رئيس مجلس إدارة جمعية السينما السعودية: ”يبدأ المهرجان برامجه الثرية والمتنوعة لهذا العام بزيادة في عدد الندوات، والدورات، والورش التدريبية، ويشهد هذه السنة المزيد من إصدارات الكتب والمطبوعات، وتوسعا في سوق الإنتاج ومشاركيه“.

ويتضمن البرنامج الممتد حتى التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، تنظيم أربع ندوات تناقش ”الراوية السعودية في السينما“، و“مفهوم الفيلم السعودي“، و“شعرية السينما وجمالياتها“، و“التعامل القانوني مع منصات البث العالمية“، إضافة إلى ست ورش متخصصة وإصدار 14 كتابا.

وقدم حفل الافتتاح الممثل إبراهيم الحجاج والممثلة سارة طيبة، وعقب انتهاء مراسم الافتتاح عرض المهرجان الفيلم القصير ”رقم هاتف قديم“ من تأليف وإخراج علي سعيد في عرضه العالمي الأول.

وقال مدير قسم البرامج في مركز الملك عبد العزيز الثقافي، الدكتور أشرف فقيه، إن مهرجان أفلام السعودية ”منتج سعودي 100%، من الفكرة إلى التنفيذ“.

وأضاف فقيه في تصريح لقناة ”الإخبارية“ المحلية: ”هناك شغف كبير في صناعة الأفلام، وهذا الشغف ينعكس على التنظيم هذا المحفل“.

وتابع أن مهرجان أفلام السعودية ”أثبت على مدار الأعوام الماضية، أنه منصة لاكتشاف المواهب الجديدة ولتعزيز ودعم المواهب القديمة“.

واستطرد بالقول إن ”ما يميز السينما في السعودية هو وجود قاعدة قوية مستعدة لكي تتمدد وتنقل صورة حقيقية عن الثقافة والهوية السعودية، من خلال الأشخاص أو من خلال التراث“.