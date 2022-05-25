ما دلالات الحضور اللافت للسينما المغاربية في مهرجان كان؟

تشهد الدورة الـ“75″ لمهرجان كان الدولي، حضورا لافتا للسينما المغاربية، لا سيما من جيل المخرجين الشبان الذين عكسوا بأعمالهم البيئة التي نشأت فيها أفلامهم والقضايا الاجتماعية التي تمس مجتمعاتهم.

ورغم غياب السينما المغاربية والعربية عموما عن المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يقام في فرنسا، فإن حضورها يبدو لافتا في مسابقتي ”نظرة ما“ و“نصف شهر المخرجين“.

وفي مسابقة ”نظرة ما“ يشارك المخرج التونسي لطفي ناثان بفيلم ”الحرقة“ وأيضا المخرجة المغربية مريم التوزاني بفيلم ”القفطان الأزرق“.

وكانت هذه المخرجة شاركت في المسابقة ذاتها بفيلم ”آدم“ في 2019.

أما بمسابقة ”نصف شهر المخرجين“، فيشارك المخرج التونسي يوسف الشابي، بفيلم ”أشكال“ والمخرجة التونسية أريج السحيري، بفيلم ”تحت شجرة التين“.

كما يعرض خارج المسابقة الرسمية فيلم ”المتمرد“، وهو من إخراج البلجيكيين من أصل مغربي عادل العربي وبلال فرح.

وتسجل هذه الدورة مشاركة المخرجة الكندية من أصل تونسي منية شكري، كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي يترأسها المخرج المصري المعروف يسري نصر الله، فيما تم اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية على رأس لجنة ”أسبوع النقاد“.

”دلالات“

وأكدت المخرجة السينمائية التونسية هادية بن عائشة، أن ”دلالات حضور السينما المغاربية في مهرجان ”كان“ بهذه الشكل الهام واللافت، يعود إلى أن نسبة هامة من المخرجين المغاربيين تلقوا تكوينا أكاديميا في جامعات فرنسا وأوروبا عموما“.

وأضافت بن عائشة لـ“إرم نيوز“، أن ”المشاركة في مهرجان (كان)، تعد حلم أغلب صانعي الأفلام في هذه البلدان، وهذا الحافز يشجع على تطوير الذات ومتابعة الأفلام التي تعرض في هذا المهرجان العريق، بل واعتبارها مرجعية في الحرفية والإبداع“.

وأشارت إل أن ”هنالك عاملا آخر وهو الإنتاج المشترك، إذ يتميز الإنتاج السينمائي بارتفاع التكلفة؛ ما يجعل المنتجين التونسيين والمغاربيين عموما في بحث دائم عن تمويلات تكميلية لمشاريع أفلامهم“.

وتابعت ”لو ألقيت نظرة على معلقات الأفلام التونسية منذ التسعينيات وإلى اليوم ستجد عدة مصادر دعم أغلبها صناديق فرنسية“.

وأوضحت أن ”هذا الإنتاج المشترك أسهم في تطوير الصناعة السينمائية ومنحها إشعاعا دوليا، ومنذ 1994 تم افتتاح ”المعهد المغاربي للسينما“ في تونس وكانت أول تجربة في تدريس السينما في تونس، ثم تم افتتاح عديد الجامعات الأخرى الحكومية والخاصة؛ ما أسهم في تكوين أجيال من التقنيين والمخرجين المميزين“.

وبحسب المخرجة هادية بن عائشة، ”فقد عرف مجال السينما التونسية طفرة حقيقية في الإنتاج، لا سيما بعد 2011، وهو دليل على نضج هذه الأجيال تقنيا وجماليا“.

وأردفت ”إذ لا يكاد يخلو مهرجان سينمائي في العالم من فيلم تونسي ومن بين العناوين اللافتة فيلم ”الرجل الذي باع ظهره“ للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار في 2021″.

”طفرة“

من جانبه، قال الناقد الفني محمد علي خليفة، إن ”حضور السينما المغاربية أمر منتظر اعتبارا للطفرة التي تشهدها السينما في دول شمال أفريقيا في العشرية الأخيرة، من جهة حجم الإنتاج ونوعيته“.

وأضاف خليفة، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن ”السينما مرآة للمجتمعات تعكس طبيعة القضايا التي تؤرقها والتي تتطلع إلى حلها انطلاقا من التشخيص ومن خلال رؤية فنية إبداعية“.

وأشار إلى أن ”مجتمعات المغرب العربي تعرف في السنوات العشر الأخيرة تحولات جذرية انعكست على المجال الإبداعي، وشهدت أيضا ميلاد جيل جديد من المنتجين والمخرجين لهم رؤيتهم وتصورهم لهذه القضايا المجتمعية“.

واعتبر أن ”مشاركة هذا الجيل من المخرجين الشبان، وبعضهم من ذوي الجنسية المزدوجة ليست اعتباطية ولا تدخل في باب المجاملة، بل هي مدروسة وقائمة على مبدأ الجودة والكفاءة“.

ومضى قائلا ”هذا بحد ذاته مكسب للسينما المغاربية التي تعرف انفتاحا على الضفة الشمالية للمتوسط، من حيث الاشتراك في الإنتاج أو الإخراج أو الطرح“.

وتعكس الأفلام المشاركة قضايا باتت مطروحة بشدة في المجتمعات المغاربية، كما هو شأن فيلم ”القفطان الأزرق“ للمخرجة المغربية مريم التوزاني التي تناولت فيه موضوع استحالة عيش المثلية الجنسية في المغرب.

ومن المنتظر أن يعرض الفيلم غدا الخميس، خارج المسابقة ضمن قسم ”نظرة ما“.

ويطرح فيلم ”تحت شجر التين“ للمخرجة التونسية أريج السحيري تعرّض النساء العاملات في المجال الزراعي للمضايقة، بل حتى لاعتداءات جنسية بالكاد تنجو منها بعضهنّ، ورغم أن الحب والجنس والرغبة حاضرة في الأذهان إلا أن لا أحد منهنّ تجرؤ على البوح برغباتها.

وقالت أريج السحيري، في تصريحات لوسائل الإعلام إنها ”أرادت من خلال هذا الفيلم معالجة موضوع المضايقات الجنسية التي تتعرض لها النساء.

واعتبرت أن ”هذه القضية أصبحت الخبز اليومي للنساء في الأرياف التونسية، إلا أن الصمت يبقى هو السائد“.