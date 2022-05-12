"عصيان" يفوز بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان "سينما فن" بقابس التونسية‎‎

فاز فيلم ”عصيان“، للفنان التونسي، الجيلاني السعدي، يوم الخميس، بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان ”سينما فن“،بقابس التونسية، فيما حصد فيلم ”كل نجومك على صباطي“ لهايغ ايفازيان من لبنان، جائزة أفضل فيلم قصير.

واختتم مهرجان ”قابس سينما فن“، الذي ترعاه النجمة السينمائية هند صبري، فعالياته مساء الخميس، و استقطب أفلاما طويلة وقصيرة من تونس ومن العالم العربي.

وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت يوم 6 مايو أيار واستمرت حتى يوم 12 من الشهر الجاري، وسط حضور تونسي و عربي لافت.

وأكد المدير الفني لقسم السينما في المهرجان إقبال زليلة في تصريح له أن 11 فيلما طويلا و12 فيلما قصيرا تنافست في المسابقة الرسمية.

كما شهد المهرجان تكريم المخرج اللبناني غسان سلهب الذي أثرى المكتبة السينمائية العربية بأفلام أثارت الجدل.

ويُعد مهرجان ”قابس سينما فن“ تظاهرة طموحة ترعاها النجمة السينمائية التونسية ابنة المنطقة هند صبري، ويسلط المهرجان الضوء على محافظة قابس الثرية بمخزونها التراثي واستعادة مجدها الثقافي، حيث كانت قبل عقود وجهة للتظاهرات الثقافية الكبرى واللقاءات الفكرية.

وانتظمت الدورة الرابعة للمهرجان بعد غياب لسنتين بسبب جائحة ”كورونا“.

وقالت رئيسة المهرجان فاطمة الشريف قي وقت سابق: ”نتطلع هذه السنة للعمل في مناخ أكثر سكينة ملتزمين دائمًا بخياراتنا التزامًا يتيح الوقت للتبادل والتفكير ويمنح مساحة لتجارب فنية تقطع مع الصور التي تجتاحنا“.

وانقسمت عروض المهرجان إلى أربعة أقسام، وهي: ”فن الفيديو“، :الواقع الافتراضي“، ”السينما“، و“فن وفكر“، كما تابع الجمهور أفلام ”غدوة“ لظافر العابدين، و“الدجاج“ لعمر أميرلاي و“الألم وزمن الصمت“ لهالة عبدالله.

وسلط المهرجان الضوء على تجارب سينمائية غير متداولة، حيث عرضت في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة مجموعة من الأعمال، وهي: ”الغريب“ لأمير فخرالدين من فلسطين، و“عصيان“ للجيلاني السعدي من تونس، و“أحلام دمشق“ من كندا، و“سعاد“ لآية أمين من مصر، و“أعنف حب“ لإليان الراهب من لبنان. ويرأس لجنة التحكيم إيمانويل غراس من فرنسا.

ومثّل المهرجان مناسبة للحنين والانفتاح على سينما العالم من خلال عرض مختارات من أهم الأفلام التي عرضت في تونس في فترات سابقة، إضافة إلى فتح نافذة على سينما الطفل وتخصيص قسم لسينما الأرض ستقدم فيه أفلام روائية وتسجيلية حول علاقة الإنسان بالأرض في كل تجلياتها، إلى جانب عرض فيلم ”ماستر كلاس“ لغسان سلهب.