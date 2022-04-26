بعد حل صندوق تطويرها.. السينما الجزائرية "تختنق"

وجّه حل صندوق تطوير صناعة السينما في الجزائر ضربة قاسية للفن السابع، ورأى مخرجون وفاعلون في الشأن السينمائي أنّ هذا القرار ”خنق“ السينمائيين وكان بمثابة شهادة وفاة للسينما الجزائرية.

وخلّف هذا القرار، الذي اتخذته السلطات الجزائرية للضغط على النفقات وتوفير عوائد لموازنة الدولة، آثارا حادة على المخرجين والمنتجين السينمائيين، الذين كثفوا من تحركاتهم وانخرطوا منذ مارس/آذار الماضي في منتدى مشترك على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم.

ويتداول هؤلاء رسائل تعبير عن الوضع جاء فيها ”السينما في خطر“، ”على وشك الاختناق“، ”الفن السابع الجزائري لم يعد لديه تمويل عام وليست لدينا إجابة على ما هو مخطط لإبقائه على قيد الحياة“ وغيرها من التعليقات الغاضبة.

واعتبرت المخرجة صوفيا دجاما، في تصريحات لصحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أنّ حل صندوق تطوير الفن والتقنية وصناعة السينما يوقع بشكل صريح وبسيط على ”مقتل السينما الجزائرية“، محذّرة من تأخر المشاريع التي توقفت منذ عامين، ومن حالة عدم الاستقرار التي بات يعيشها المهنيون.

وتتفاقم حالة الغضب وتزداد مرارة مع فشل شبكات التوزيع والاستغلال للأفلام في الجزائر منذ فترة طويلة، حيث تراجع عدد دور السينما إلى عشرين دار سينما، مقارنة بنحو 450 في عام 1962، ما يمثل انتكاسة حقيقية ومعضلة للمنتجين والموزّعين.

وقد تقرر رسميًا منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إلغاء صندوق تطوير صناعة السينما كجزء من تخفيضات الموازنة التي أجراها قانون المالية؛ نتيجة للأزمة الاقتصادية وأيضًا بسبب الغموض الذي أحاط بإدارة هذا الصندوق، بحسب تقديرات عزيز حمدي، مدير المشروع في مجموعة العمل المعنية بالسياسة الثقافية في الجزائر، وهي مجموعة مستقلة تأسست في عام 2013.

ويشير حمدي إلى أنّ هناك بالفعل شيئا من سوء الإدارة، حيث استفادت بعض الإنتاجات من الدعم أكثر مما تستحق، كما أنه لا يُعرف حجم موازنة الصندوق ولا معايير الاختيار ومدى تمويل الأفلام، لكن ”هذا لا يعني أنه يتعين علينا التضحية بهذا الصندوق الذي سمح أيضًا بظهور أفلام تم إنتاجها وفقًا للمحاسبة التي تحترم القانون“، وفق تأكيد صوفيا دجاما التي تستعد لإصدار فيلمها الجديد بدون تمويل حكومي جزائري.

وتخشى المخرجة من أن يؤدي اختفاء المساعدات العامة إلى تثبيط عزيمة صانعي الأفلام الطموحين، مشيرة إلى أنه على الرغم من نقص الموارد فقد ظهر جيل جديد من المؤلفين وصانعي الأفلام في السنوات الأخيرة، و“بدأ يمثّل قوة محددة في دوائر المهرجانات الدولية، وأصبحنا نتحدث عن موجة جديدة للسينما الجزائرية“، بحسب ما نقلته عنها ”لوموند“.

وأبدى المنتج السينمائي ياسين بوعزيز من جانبه تذمّره من تداعيات هذا القرار على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى غياب الأفلام الجزائرية عن مهرجان كان لهذه السنة، وقال إنه ”بين أزمة ”كوفيد“ وأزمة التمويل لم نعمل منذ عام“.

وفي محاولة لطمأنة المهنيين في المجال السينمائي، أشارت مديرة التطوير والترويج للفنون في وزارة الثقافة الجزائرية ميسون العروسي إلى أن صندوق تطوير صناعة السينما ”دعم ما مجموعه 139 فيلمًا طويلًا وفيلمًا قصيرًا وأفلامًا وثائقية“ بين عامي 2015 ويونيو / حزيران 2020″، وقالت إنه في حال ”تغيير الشكل القانوني والإجرائي“ سيتم الحفاظ على صندوق المساعدة العامة.

وكانت جمعية منتجي السينما في الجزائر قد وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون معبرة عن ”أسفها لافتقاد المخرجين والمنتجين مصدرا يساهم في إنجازات من شأنها خدمة الثقافة“، كما طالبت ”باستحداث آلية لتعويض هذا الصندوق“.

واعتبرت جمعية المنتجين الجزائريين أن ”الوضع الحالي غير مطمئن للسينما الجزائرية، ودون الدعم العمومي للإنتاج السينمائي، ودون توفير فرص لتكوين محترفي السينما وتأهيلهم على نحو استعجالي، ودون اتخاذ تدابير تنظم توزيع وعرض أفلامنا في القنوات التلفزيونية الخاصة والعمومية والمنصات والمركبات السينمائية وغيرها، فإن قطاعنا يتعرض إلى وهن كبير قد تدفع به الظروف إلى الاختفاء نهائيا من المشهد الثقافي الجزائري“، وفق تعبيرها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعلن عن إنشاء المركز الوطني لصناعة السينما، التابع لرئيس الحكومة، بموجب مرسوم رئاسي، ومن المفترض أن يحلّ هذا المركز الذي يهدف إلى ”تطوير صناعة السينما والترويج لها“ محل الصندوق المنحلّ، لكنه لم يباشر عمله حتى الآن.