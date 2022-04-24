المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة يحدث جائزة النقد الخاصة‎‎

أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة، يوم السبت عن إحداث جائزة النقد الخاصة بالدورة 22 التي ستنظم بين 28مايو و 4 يوليو المقبلين.

الجائزة تقدمها الفدرالية الإفريقية لنقاد السينما حسب ما تم الكشف عنه في بيان رسمي، لتضاف بذلك إلى جائزة دونكيشوت، التي تمنحها لجنة تحكيم مكونة من ممثلين للأندية السينمائية بالمغرب.

وسيتم هذا العام تكريم الرئيس المؤسس نور الدين الصايل، الذي يعتبر الأب الروحي للمهرجان، وقد فارق الحياة في ديسمبر 2020 إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر الصايل أحد أبرز السينمائيين و النقاد المغاربة، أسس الجامعة الوطنية لنوادي السينما بالمغرب سنة 1973 وكان رئيسا لها حتى 1983، وقد ساهم كناقد بكتاباته في مجموعة من المجلات، كما أطلق مجلة خاصة باسم (Cinéma 3)،إضافة إلى كتابته سيناريو عدة أفلام مغربية ناجحة، أبرزها ”باديس“ و ”للا حبي“ و ”الرحلة الكبرى“.

كما سيحضى بالتكريم خلال الدورة 22 للمهرجان ، كل من صوما أرديوما، المندوب العام السابق لمهرجان السينما والتلفزيون بوكادوكو، والممثل المغربي محمد الشوبي.

وأطلقت إدارة مهرجان خريبكة الذي تأسس سنة 1977، أسماء راحلة ساهمت في صناعة السينما الإفريقية، كجائزة الإخراج التي تحمل اسم المخرج وكاتب السيناريو البوركيني الراحل“إدريسا وودراوغو“، وجائزة السيناريو باسم الناقد و المؤرخ السينمائي المصري سمير فريد.

فيما أطلق اسم الممثلين المغربيين أمينة رشيد ومحمد بسطاوي، على جائزتي أفضل دور نسائي ورجالي.

وستكون سينما بوركينا فاسو ضيف الدورة، وتتبارى خلالها 8 أفلام وثائقية إفريقية للفوز بالجائزة الكبرى، التي تحمل اسم المخرج و الناقد التونسي نجيب عياد.

كما يدخل 13 فيلما إفريقيا غمار المنافسة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للمهرجان، وقد تقرر ترسيم جائرة لجنة التحكيم للشريط الروائي المطول باسم ”نورالدين الصايل“، والتي تبلغ قيمتها المالية 8 آلاف دولار.

وكان من المقرر تنظيم مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية الذي يعد أحد أقدم المهرجانات السينمائية في المغرب، خلال شهر آذار/ مارس الماضي، لكن تم تأجيله بسبب الظروف الوبائية.