أسرة "بطلوع الروح" تناشد سلطات مصر ولبنان بالتدخل لتحرير زميلها المختطف في بعلبك

طالب السيناريست المصري محمد هشام عبية، السلطات في مصر ولبنان بالتدخل لتحرير زميلهم المدير المالي المصري صادق رولي، المختطف من قبل مجهولين في منطقة بعلبك اللبنانية، بعد اتهامه بـ“الإساءة للدين الإسلامي“.

وقال عبية، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“: ”رغم ردود الفعل الداعمة والحفاوة التي نقدرها جميعا لمسلسل بطلوع الروح، إلا أن فرحة كل العاملين في المسلسل لاتزال منقوصة بسبب الواقعة المؤلمة التي تعرض لها زميلنا صادق رولي، المدير المالي بشركة سيدرز أرت الصباح إخوان، المنتجة للعمل، بعد أن تعرض للاختطاف على يد مسلحين، عقب نهاية يوم تصوير في منطقة بعلبك في لبنان قبل أيام“.

وطالب السلطات بالتدخل لتحريره، قائلًا: ”نأمل جميعا أن تتدخل الجهات المعنية في لبنان ومصر من أجل عودة الأستاذ صادق، آمنا سالما إلى أسرته“.

وتعرض صادق رولي، للاختطاف من قبل مسلحين، يوم الأحد الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل، الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح الحملة الدعائية له، ووجهت له اتهامات بـ“الإساءة للدين الإسلامي“.

وأعلن محمد فارس، شقيق الفنان محمود فارس، عبر حسابه على ”فيسبوك“ خبر الخطف قائلًا: ”تعرض فريق عمل مسلسل بطلوع الروح، لعملية خطف في أثناء تصوير المسلسل، والجيش اللبناني تدخل لإنقاذهم“.

وتداولت شائعات بأن الفنان أحمد السعدني، هو من تم اختطافه، إلا أن شركة ”صباح إخوان“ المنتجة للمسلسل، أصدرت بيانا رسميا نشرته على ”تويتر“، نفت فيه خطف السعدني.

وقالت الشركة في بيانها: ”بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان، أن السعدني، بألف خير والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني“.

وأكدت الشركة، بأن ”المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية“.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين، قد وصفت في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“، مسلسل ”بطلوع الروح“، بأنه يمثل ”صفعة على وجه الإرهاب“.

وقالت إن المسلسل ”كشف مخططاتهم، ويوضح أنهم بعيدون كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف“، معربة عن إستغرابها من الهجوم الذي تعرضت له بعد طرح الملصق الدعائي له.

وأضافت شاهين: ”بالنسبة للزي الذي أرتديه بالمسلسل والذي تعرضت لإنتقادات بسببه، هذا هو زي النساء الداعشيات، لماذا لم يهاجموا الداعشيات وهاجموني أنا الذي أعمل على فضحهم أمام العالم“.

وأكدت أن ”المسلسل يقدم رسالة مهمة جدا، وهو يحارب الإرهاب، ويشارك به عدد كبير من الممثلين من الوطن العربي، وكذلك من أوروبا“.

ومسلسل“بطلوع الروح“، 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.