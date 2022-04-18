عبدالمحسن النمر: نايف الراشد أفسد "الدراما الخليجية"

قال الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، إن الممثل والمنتج الكويتي نايف الراشد، أفسد الدراما الخليجية بسبب مسلسل ”شر النفوس“. جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال وجهه له الإعلامي السعودي علي العلياني، خلال برنامجه ”مراحل“، الذي يقدمه عبر قناة ”SBC“ السعودية، حول الدراما الخليجية.

ومسلسل ”شر النفوس“ مسلسل كويتي عرض على 3 أجزاء أعوام 2008 و 2009، و2010، على شاشة ”mbc“، وأنتجه وألفه وشارك في تمثيله الكويتي نايف الراشد، إضافة لإخراجه الجزء الثالث.

وأجاب الممثل السعودي، موجها الحديث لمقدم البرنامج: ”أقول وعلى مسؤوليتي.. المتسبب في إفساد دراما الخليج هو نايف الراشد، وأدري أنه سيزعل ويشيل علي، لكني لا تعجبني أعماله، خاصة مسلسل شر النفوس“.

وأكد الممثل السعودي احترامه على المستوى الشخصي لنايف الراشد، مشيرا إلى أن رأيه يقتصر على أعماله الفنية فقط، قائلًا: ”الله يمسيه بالخير، وعلى المستوى الشخصي كل الاحترام والتقدير، ولكن على مستوى النتيجة انا اتكلم ما حبيته“.

وتدور أحداث مسلسل ”شر النفوس“ حول شاب ينتمي لعائلة ثرية، يتم استدراجه بالسحر من عائلة فقيرة تبحث عن الثراء، بأخبث الطرق عن طريق صناعة السحر له، ليصبح مسيطرا عليه من قبل تلك العائلة الفقيرة، ليتم استغلاله ماديًا“.

ووفقا لأحداث المسلسل، فإن الشاب بعد تأثره بالسحر، يتزوج ابنة تلك العائلة، ويبدأ بصرف مبالغ هائلة على زوجته وعائلتها، حتى أنه يبيع أغلى ممتلكاته مثل المنزل والشركة، بعد حصوله على توكيل من أمه، التي أودعها في دار العجزة.

والمسلسل من بطولة نخبة من الفنانين الكويتيين والعرب، ومن الكويت شارك بجانب نايف الراشد، كل من سعد الفرج ومريم الصالح وأمل العوضي وعبد الإمام عبد الله، والجوهرة، وهند البولشي، وغيرهم من نجوم الكويت، وكذلك الأردنية أسمهان توفيق، التي شاركت في أول جزأين فقط، والعراقية أمل عباس.

ويعتبر الفنان النمر، من كوكبة الفنانين الذين احتضنتهم الدراما الخليجية، حيث يمتلك الكثير من المقومات التي جعلته متفردا في هذه الساحة ومميزا فيها، ويتمتع الفنان الملقب بـ“قنصل الدراما السعودية“، بالكثير من السمات التي أهلته لأن يكون قامة من قامات الفن في الخليج العربي.