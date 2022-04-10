فيلم "التغيير".. وصفة روحية للبحث عن الذات

يخفي فيلم ”التغيير“ تعاليم روحية عظيمة لتعزيز النمو الشخصي والالتقاء بذواتنا الحقيقية.

تدور أحداث فيلم ”التغيير“ حول الدكتور واين داير الذي يتصرف كمرشد ومُعلم روحي للأشخاص الذين يلتقي بهم في عمله. من خلال المقابلات والتجارب يخبرهم بأنهم أدركوا أن الحياة ليست نهرًا هادئًا. هدفه أن يجد كل واحد طريقه الخاص ويكتشف ”ذاته الحقيقة“.

وبحسب موقع Nos Pensées على الإنترنت، يجعلهم الفيلم يرون أن كل شيء يمكن أن يستعيد معناه إذا عرفنا كيف نصغي لذواتنا، إذا تجرأنا على اتباع المسار الذي تشير إليه قلوبنا وليس فقط أنواتنا المتضخمة. يمكننا جميعًا الشروع في ”التغيير“ إذا شعرنا حقًا أننا لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه.

قصص التغيير الثلاث

خلال الفيلم تُستعرَض ثلاث قصص مختلفة. فهي قصص يفقد أبطالها فيها معنى أحلامهم ويشعرون بالفراغ في حياتهم.

أم مخلصة

الحالة الأولى، هي حالة أم كرست نفسها لعائلتها لدرجة أنها نسيت أن تعيش حياتها.

ظلت لسنوات تقدم كل شيء من أجل رفاهية عائلتها، لكنها تركت جانبًا أحلامها وهواياتها ورغباتها واهتماماتها.

وتعي هذه الأم حالتها طوال الفيلم وتتعلم تدريجيًا كيف تعلاجها وتستعيد حياتها الطبيعية. كل إنسان هو الضامن لذاته ويستحق مساحته الفردية. في داخله، وفي داخلنا نحن الأفراد، نحقق ذواتنا، ذاتيًا على عكس التماهي مع الكثافة والضخامة. أن تخصص وقتًا لنفسك أمر ضروري. أما أولئك الذين لا يفعلون ذلك بسبب إرهاقهم أو بدافع واجب رعاية الآخرين سينتهي بهم الأمر إلى الشعور بالفراغ في حياتهم بمرور الوقت.

زواج غير سعيد

تتناول الحالة الثانية في الفيلم زواجًا مريحًا، اعتاد فيه الزوجان على مستوى معيشي مرتفع. بدا للزوجين أنهما يمتلكان كل شيء، لكنهما ما لبثا أن أدركا أن الثروة لا تجلب السعادة. نحن لسنا ما نملكه. وإلا فإذا فقدنا أشياءنا ذات يوم فلن يتبقى لنا شيء. في الفيلم يتعلم الزوجان تقدير الأشياء الصغيرة. ويجدان أن الثروة الأعظم تختفي في قلب البساطة وفي تفاصيل الحياة الصغيرة.

محترِف مخلص لمهنته

الحالة الثالثة في الفليم هي حالة سينمائي طموح نسي أن يعيش في الوقت الحاضر، وظل يركز بشكل حصري على عمله. كان مستقبله ونجاحاته المستقبلية هي المركز الذي يشغل حياته بلا انقطاع. هذه الرغبة في العيش حصريًا من أجل العمل تنتهي به إلى التخلي عن اللحظة الحالية، ”الآن“.

قواعد تحقيق الكمال

يُذكرنا فيلم التغيير أنه يمكننا الاستمتاع بحياة كاملة. كيف؟ أن نعيش بوعي، أن نستمتع باللحظة الحالية الآنية في كليتها. لتحقيق ذلك يجب أن تكون هنا والآن، وألا ندع العقل يذهب إلى مكان آخر غير الـ ”هُنا والآن“.

ضع الأنا (الإيجو) جانبًا، وتذكر أننا لسنا لا عملنا ولا ثروتنا. عندما تعيش من الداخل، من الكائن الروحي الذي يركز على هويتك، دون تسميات أو انتماءات أو عناوين أو قوالب فعندئذ سيبدأ رفاهُك النفسي في التدفق بداخلك.

لا بد من التخلي عن الكمال. لسنا بحاجة لأن نكون كاملين مثاليين. الإنسان ليس بحاجة ولا يحتاج إلى أن يكون كاملا مثاليًا حتى يكون سعيدًا.

أنت لست السمعة التي اكتسبتها في حياتك. إذا كنت تعيش وفقًا لما يعتقده الآخرون عنك فستفقد حريتك. لكل فرد الحرية في التفكير فيما يريده، ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على أسلوب حياتك. السمعة شيء غير ملموس، صنعه الآخرون وألبسُوه إياك، ولذلك لا ينبغي أن نوليها من الأهمية أكثر مما تستحقه. إن ما يهم ليس ما يحدث من حولك في الخارج، ولكن ما يدور ويتفاعل بداخلك.

اِصغِ إلى ذاتك دون إصدار الحكم على نفسك. عند اتخاذ القرارات، عادة ما تتدخل الأنا، فيطفو ذلك الجزء فينا الساعي للكمال الذي يذكرنا بأن ”ما هو طبيعي“ هو القيام بشيء بعينه أو بشيء آخر. عندما نُنشّط ونُفعّل عن وعي كوننا غير مقيدين بأي تدخل عندئذ فقط يتدفق كل شيء فينا بشكل طبيعي ومع مشاعر طيبة. هنا تحديدًا تكمن أحلامنا الحقيقية.

التغيير فيلم للتأمل. سيجعلنا نسائل أنفسنا عن ما إذا كنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه، إن كنا نعيش حياتنا حقًا، أم إننا نترك أحلامنا وسعادتنا تفلت من أيدينا. نحن مبتكرون لحياتنا وكل شيء يمكن أن يأخذ معنى إذا فعلنا شيئًا ووجّهنا حياتنا بطريقتنا الخاصة والشخصية.

يذكر أن عنوان فيلم التغيير الأصلي The Shift للمخرج Michael A. Goorjian. والشخصية الرئيسة في الفيلم هو الكاتب والمحاضر الأمريكي الشهير واين داير Wayne Dyer، مؤلف كتاب المساعدة الذاتية الشهير ”مناطقك الخاطئة“ Your Wrong Zones.