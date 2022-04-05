"براءة".. مسلسل تونسي يواجه اتهامات بالإساءة للمرأة والطفل

يثير مسلسل ”براءة“، الذي بدأ عرضه على تلفزيون ”الحوار“ التونسي منذ مطلع شهر رمضان المبارك، جدلا واتهامات واسعة، بدءا بالملكية الفكرية للمسلسل، وصولا لمحتواه وما تضمن من إساءة للطفل وللمرأة، بحسب منتقديه.

ويواجه منتج المسلسل ومخرجه سامي الفهري، اتهامات من الكاتبة رباب المنصوري، بسرقة فكرة وسيناريو المسلسل، ونشرت المنصوري، على صفحتها على ”فيسبوك“ شهادة إيداع صادرة عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2019 لمشروع سيناريو فيلم درامي يحمل عنوان ”براءة“.

وأكدت المنصوري، أنها هي صاحبة الفكرة وكاتبة السيناريو، وأن سامي الفهري قام باستغلال هذا السيناريو دون إبرام أي عقد مع كاتبته الأصلية، وقالت إنها ”تتجه نحو مقاضاته“.

ومن حيث المضمون، يواجه المسلسل أيضا انتقادات بسبب تضمنه مشاهد مسيئة للطفل وللمرأة.

وحذر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، من أنه لا يمكن التمادي في بث أفكار تخل بقيم الأسرة وتجعل من ”الطفل ضحية لمحتوى عنيف“؛ لذلك طالبت الجمعية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراجعة توقيت بث هذه الأعمال والتنصيص على وضع الشارة العمرية لمشاهديها“.

وأكد الشريف، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية أن ”الإبداع ليس مسّا من الأخلاق داخل الأسر التونسية ولا مسّا من كرامة الطفل والمرأة“، داعيا إلى ضرورة أن ”تتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤوليتها في احترام مصلحة الطفل الفضلى“.

وأثار طرح مسألة ”الزواج العرفي“ في تونس استهجانا واسعا من نشطاء وحقوقيين، اعتبروا أن الأمر حسَمه القانون منذ العام 1956 بإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي منعت تعدد الزوجات، ومثلت لقطة إعلان بطل المسلسل فتحي الهداوي أمام زوجته بأنه متزوج عرفيا وقبول الزوجة بهذا الوضع صدمة للتونسيين الذين نشؤوا على تجريم الزواج العرفي واعتباره باطلا قانونيا، كما يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة 5 أعوام.

وأبدت ناشطات نسويات استغرابهن من طرح هذه المسألة وكأنها أمر عادي ودون الإشارة إلى ما يقوله القانون، ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى التدخل.

ودخلت أحزاب سياسية على خط الجدل الدائر حول المسلسل، وقال الحزب الدستوري الحر إن إثارة قضية الزواج العرفي في الأعمال الدرامية يعني أن هذه الظاهرة اصبحت شائعة في المجتمع، محذرا من أن ما سماه تخاذل السلطة في ردع التمدد الإخواني هو الذي أدى إلى هذا الوضع.