"حَب الملوك".. مسلسل تونسي جزائري يتناول هموما وقضايا عائلية

شد مسلسل ”حب الملوك“، وهو من بطولة مشتركة جزائرية وتونسية، جمهور الدراما في البلدين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، والمسلسل مزيج بين التراجيديا والكوميديا، ويسلط الضوء على ”الصراع الطبقي“ داخل المجتمعات.

والمسلسل، الذي يبث على تلفزيون ”النهار“ الجزائري وتلفزيون ”نسمة“ التونسي، مصنف ضمن الدراما الاجتماعية، وهو من إخراج التونسي نصر الدين السهيلي، وسيناريو فاتن الشاذلي.

ويتقاسم عدد من نجوم الدراما التونسية والجزائرية بطولة المسلسل، فمن الجانب الجزائري يبرز الممثلون مينة لشطر ومحمد بوشعيب وسعاد سبطي ومراد أوجيت وأحمد زيتوني، بينما يشارك من الجانب التونسي كل من الفنانة منى نور الدين وفتحي المسلماني والشاذلي العرفاوي ومريم بن مامي.

ويقوم الممثل الجزائري محمد بوشعيب بأحد الأدوار المؤثرة في المسلسل، حيث يجسد شخصية شاب انتهازي يبحث عن المال بكل الطرق، وتتطور شخصيته بتطور الأحداث، بينما تقوم الممثلة التونسية منى نور الدين بدور الأمّ التي اعتادت على تجسيده في عدة أعمال درامية سابقة.

وقالت منى نور الدين، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن هذا العمل يجمع العائلات التونسية والجزائرية وهو مسلسل لكل الفئات العمرية.

وتمثل العائلة، التي تقف على رأسها الشخصية التي تجسدها الفنانة منى نور الدين، محور العمل، ومن خلال مواقف هزلية كوميدية تجمع بين أفراد هذه العائلة يطرح المسلسل قضايا جانبية، مثل الطبقية والفوارق الاجتماعية بين المناطق التونسية، وقضايا البطالة واهتزاز العلاقات العائلية، وهشاشة العلاقات داخل المجتمع الذي طغت عليه المادة.

و“حب الملوك“ هو تسمية محلية لثمار الكرز، متداولة خصوصا في المجتمع التونسي، وفيها إشارة إلى الطبقة الغنية، وهي ثمار باهظة الثمن في السوق التونسية، وتم استعارة هذا الاسم وتوظيفه في هذا العمل الدرامي للإحالة إلى الإطار العام الذي تدور فيه أحداث المسلسل، وهو هذه العائلة الارستقراطية.

ويعتبر هذا المسلسل الثالث للمخرج نصر الدين السهيلي الذي يتعامل فيه مع ممثلين جزائريين، بعد ”أولاد الحلال“ الذي بث في رمضان 2019، و“بابور اللوح“ الذي يبث على تلفزيون ”الشروق“ الجزائري منذ مطلع رمضان الحالي.

ويعلق الممثل بوشعيب، في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، بأن ”علاقة الصداقة التي تجمعه مع المخرج السهيلي ساهمت بشكل كبير في تيسير إنجاز العمل، خاصة أن العديد من النقاط المشتركة تجمع بينهما“.

ويمثل الامتداد الثقافي وتقارب اللهجات المحلية عاملا مشجعا على إنتاج أعمال درامية تونسية جزائرية مشتركة، وسبق أن شارك ممثلون جزائريون في أعمال كوميدية تونسية، أشهرها ”نسيبتي العزيزة“، مرورا بـ ”أولاد الحلال“، ووصولا إلى ”حب ملوك“ و“بابور اللوح“، وهي أعمال تعكس توجها جديدا للمخرج السهيلي نحو ”السوق الجزائرية“.