السينما الفلسطينية بين صراع الهوية والمعوّقات الفكرية والمالية

تبدو صناعة السينما الفلسطينية عملية معقدة، في ظل وجود معوّقات فكرية ومالية يواجهها العاملون في هذا القطاع والفن برمته.

ومن أبرز هذه المعوقات، عدم نضوج فكرة وجود فنان سينمائي في المجتمع الفلسطيني.

يضاف إلى ذلك، إنشغال المواطنين خلال العقود الماضية، بمحاولات التصدي للاحتلال، وكذلك تعدد الكوارث البشرية والطبيعية والاقتصادية التي ألحقها المحتل بالساحة الفلسطينية.

وهناك أزمات نفسية بين الأفراد والعائلات، بسبب تكرار فكرة تشييع الشهداء من الشباب والنساء والشيوخ والأطفال، وهو ما تكرر في عمليات المداهمة العسكرية للمواطنين في الضفة الغربية، وخلال الحروب المتكررة على غزة.

أما في الجانب الاقتصادي، فالكثير من المواطنين الفلسطينيين فقدوا أعمالهم ومحالهم التجارية وبيوتهم بفعل الهدم المتعمد من قوات الاحتلال.

تأتي خطوة الاحتلال كنوع من الانتقام تارة، ومن التنغيص على الفلسطينيين تارة أخرى، ولضمان بقائهم في حالة بناء المقدرات، والانشغال عن هويتهم، وإثبات الوجود على الأرض المحتلة.

وأدى ذلك كله إلى حالة من التجاهل الاجتماعي لفكرة الفن، فعزف غالبية العاملين في هذه الصناعة عن الإنتاج السينمائي، والمسلسلات الدرامية.

إلى ذلك انشغلت بعض المواهب بالأدب، وكانوا جميعًا مندرجين في نطاق المقاومة عبر الكتابة والرسم، وظهر منهم غسان كنفاني ومحمود درويش وناجي العلي وإبراهيم طوقان وفدوى طوقان، على الرغم من كثرة المواهب التي تُدفن بفعل الواقع المرير الذي يعايشه المجتمع.

جذور

تعود جذور السينما الفلسطينية إلى ثلاثينيات القرن العشرين، إذ اقتنى بعض الشباب المعدات التصويرية البسيطة، وحاولوا إنتاج أعمال فنية خاصة.

وكان أبرزهم الفنان إبراهيم حسن سرحان، الذي صوّر فيلماً مدته 20 دقيقة، عن زيارة العاهل السعودي الملك سعود بن عبد العزيز، لفلسطين وقتها، وأسس ”استوديو فلسطين“، وأنتج أيضا عدداً من الأفلام الوثائقية.

وفي عام 1945، ظهر الفنان أحمد الكيلاني، الذي درس السينما في القاهرة، وأسس شركة للإنتاج السينمائي.

وكان ”حلم ليلة“ أول فيلم روائي طويل في فلسطين من إخراج صلاح الدين بدرخان عام 1946، وعرض في مدينة القدس.

وثمة محاولات سينمائية عدة قبل النكبة الفلسطينية عام 1948، حيثُ ظهر خلال الثورة الفلسطينية وبعدها الفنان مصطفى أبو علي بأفلام عن الكفاح الفلسطيني للتحرر.

وبعد الانتفاضتين عام 1987 و2001، تراجعت الإنتاجات السينمائية الفلسطينية إلى ما يقارب الصفر.

جوائز وترشيحات

وخلال العقدين الماضيين، نشطت السينما الفلسطينية مجددا، بفعل التطور التكنولوجي، وبدأ وعي الناس يتقبل فكرة الفن، بعدما أدركوا قدرته على نقل المأساة الفلسطينية، وترسميها كقضية حيوية عبر التاريخ.

وساهمت المنصات التكنولوجية في توفير مساحة عرض للعمل الفلسطيني، إضافة إلى مشاركة الكثير من الأفلام الفلسطينية في المهرجانات الدولية، بل وترشح بعضها إلى جوائز وفاز بها.

فترشح أخيرا فيلم ”غزة مونامور“ (2021) للمخرجين الفلسطينيين الأخوين عرب وطرزان ناصر لجائزة أفضل ممثل عبر مهرجان Orizzonti Award for Best Actor وجائزة المهرجان Golden orange، وهو المهرجان نفسه الذي فاز بجائزته فيلم ”200 متر“ للمخرج أمين نايفة، والذي ترشح لجوائز أخرى.

وظهر أخيرا (2022) فيلم ”صالون هدى“ للمخرج هاني أبو أسعد، وهو سيناريست ومخرج فلسطيني، يعد أحد أشهر وأهم المخرجين العرب المعاصرين.

وتضم قائمة أعماله أفلاما عربية حققت نجاحا دوليا، إذ ترشح فيلم ”الجنة الآن“ (2005) لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، وفاز بجائزة ”غولدن غلوب“، وفيلم عمر (2013) الذي ترشح للأوسكار أيضاً كأفضل فيلم أجنبي.

وقد فاز فيلم ”الهدية“ أيضا عام 2021، للمخرجة الفلسطينية البريطانية فرح نابلسي، بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) لأفضل فيلم روائي قصير.

وجميع هذه الأعمال تطرح القضية الفلسطينية من خلال وجهات نظر مختلفة، بعضها خرج عن الإطار المألوف، ما صنع جدلاً حول الهوية الفلسطينية كونها ركيزة في رحلة التحرر من الاحتلال، وباعتبار السينما ملخّصا ومؤرخا للحالة الفلسطينية برمتها عبر التاريخ.

جلد ذاتي

وفي فيلم ”الجنة الآن“، يظهر التحشيد الاجتماعي الفلسطيني لفكرة الانتحار عند الشباب، بدافع الانتقام من الاحتلال، والحفاظ على معادلة الردع بين الطرفين.

ويُظهر أبو أسعد، الفلسطينيين أنهم مجتمع متطرف يعزز فكرة الانتحار، متجاهلا الظروف المعيشية التي يعيشها الفرد الفلسطيني، في يومياته مع الاحتلال.

وأثار ذلك استهجان الفلسطينيين والعرب المشاهدين للفيلم، الذي فيه إزاحة للب الهوية الفلسطينية من موضعه.

وفي فيلم ”صالون هدى“ يظهر أبو أسعد المرأة الفلسطينية كضحية للمجتمع الفلسطيني الذكوري.

ويُبين أن النساء اللواتي يعملن ”متخابرات“ مع الاحتلال ضد شعبهن، ضحايا لعنف اجتماعي فلسطيني بحت، مغمضا عينيه عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية التي تتعرض للاعتقال والتشريد والترميل على مدار الساعة، ولسنوات طويلة.

ويرى نقاد أن نهج أبو أسعد حادّ في جلد الذات، عبر السينما، معتبرين أن ”هذه المازوخية لا تنقل المشهد كاملًا، وتحرّف مسار السينما في تقاطعها مع الهوية الفلسطينية“.

فصل عنصري

في المقابل، ثمة سينما فلسطينية تأخذ الصورة بزواياها المختلفة، محافظة على منطقية الطرح، وعمقه.

وتجسد هذا في الفيلم الروائي الطويل ”200 متر“ (إخراج أمين نايفة وإنتاج مي عودة) الذي قدم معاناة الأسرة الفلسطينية مع جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية الذي بناه المحتل، لمنع مرور الفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية لأراضي 48، التي يقيم عليها دولته.

وفي هذا الفيلم، تجسيد لصراع المواطن الأعزل مع آلة الحرب، عبر التحكم والعنصرية، والتقييد والمنع، ونقل للحالة الاجتماعية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، ويظهر أن تمسك الفلسطيني بهويته، يقابله دفعه أثمانا باهظة في حياته اليومية.

ويتضمن الفيلم، أيضًا، نقدا ذاتيا للمجتمع الفلسطيني، عبر إظهار بعض الممارسات التي تعيق الحالة الفلسطينية، من بينها الصراع على المال والعصبية، لكن توضع هذه الظواهر في سياق دارمي، يعيد المسؤولية الكاملة على الاحتلال.

هوية أخرى

أما فيلم ”غزة مونامور“ فيشتمل على تشابكات اجتماعية مريرة، ناتجة عن عيش قطاع غزة لإشكالية الصراع على الحكم، وأحداث الانقلاب، وبقاء حكم حركة ”حماس“ فيه منذ 2007، حتى اللحظة.

وهو يعكس الصراع الإنساني للبقاء والإحساس بالحب، في ظل مجتمع يردد الشعارات الرنانة ويروج لها، ويتشبع بالوهم، لأجل طوباوية هذه الكلمات.

وهنا، منطقة صراع هوية مختلفة لدى الفلسطيني في غزة، مع طبيعة الحاكم السياسي، بفلسفته الحربية، مع الاحتلال، والقمعية، مع المواطن في حال المعارضة، ويظهر تمثال ”أبوللو“ الإغريقي في الفيلم كرمز للحلم والوصول إلى الهوية الذاتية في حال غابت الهوية الجماعية.