الفيلم الأردني “بنات عبدالرحمن” يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، اليوم السبت، اختيار الفيلم الأردني ”بنات عبدالرحمن“ للمخرج زيد أبو حمدان ليكون فيلم افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان، والتي تقام في الفترة بين 4 إلى 9 أيار/ مايو المقبل في مدينة مالمو السويدية.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة المهرجان باللغتين العربية والإنجليزية عبر الصفحة الرسمية لمهرجان “ مالمو“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وفيلم “بنات عبدالرحمن“ من تأليف وإخراج الأردني زيد أبو حمدان، ومن بطولة الفنانين: “صبا مبارك” و“حنان حلو“ و“فرح بسيسو“ و“مريم باشا“ و“خالد الطريفي“ و“الطفلة ياسمينة العبد“.

وجاء عرض الفيلم العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث شارك في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والأربعين، والتي اختتمت في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفاز بجائزة (يوسف شريف رزق الله) من تصويت الجمهور.

كما حصد فيلم “بنات عبدالرحمن” عدة جوائز كان آخرها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الخامسة، التي اختتمت يوم 12 آذار/ مارس الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كخياطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا، فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة الفيلم تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، اذ تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، ويتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

يشار إلى أن مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية (MAFF) هو مهرجان سينمائي عربي مقره في مالمو السويد، ويُعتبر أحد أكثر المهرجانات السينمائية الخاصة بالسينما العربية في أوروبا.

ويمثل المهرجان منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية، وعُقدت الدورة الأولى له في عام 2011.

ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من الأفلام التي أعدها صنّاع الأفلام العرب، أو التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بقضايا العالم العربي والثقافة العربية.