جوائز "بافتا".. "قوة الكلب" أفضل فيلم.. وويل سميث أحسن ممثل

أعلنت مساء الأحد، جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون ”بافتا“، لجميع التصنيفات عن عام 2021، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة البريطانية في قاعة رويال الملكية.

وحصد فيلم ”قوة الكلب“ الذي أنتجته منصة ”نتفليكس“ على الجائزة الأولى كأفضل فيلم، فيما نالت المخرجة الأسترالية ”جين كامبيون ”جائزة أفضل مخرجة عن الفيلم ذاته.

The BAFTA for Best Film is awarded to The Power of the Dog! #EEBAFTAs pic.twitter.com/cnW33fSPAs

فيما حصل الممثل العالمي ويل سميث، على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن الفيلم الأمريكي ”الملك ريتشارد“ ، بينما فازت الممثلة جوانا سكانلان بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلم ”بعد الحب“.

The BAFTA for Leading Actor goes to the one and only Will Smith! #EEBAFTAs pic.twitter.com/bVz1rtQAAV

— BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022