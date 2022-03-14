جوائز "بافتا".. "قوة الكلب" أفضل فيلم.. وويل سميث أحسن ممثل

أعلنت مساء الأحد، جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون ”بافتا“، لجميع التصنيفات عن عام 2021، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة البريطانية في قاعة رويال الملكية.

وحصد فيلم ”قوة الكلب“ الذي أنتجته منصة ”نتفليكس“ على الجائزة الأولى كأفضل فيلم، فيما نالت المخرجة الأسترالية ”جين كامبيون ”جائزة أفضل مخرجة عن الفيلم ذاته.

The BAFTA for Best Film is awarded to The Power of the Dog! #EEBAFTAs pic.twitter.com/cnW33fSPAs — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

فيما حصل الممثل العالمي ويل سميث، على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن الفيلم الأمريكي ”الملك ريتشارد“ ، بينما فازت الممثلة جوانا سكانلان بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلم ”بعد الحب“.

The BAFTA for Leading Actor goes to the one and only Will Smith! #EEBAFTAs pic.twitter.com/bVz1rtQAAV — BAFTA (@BAFTA) March 13, 2022

وذهبت جائزة أفضل ممثل في دور مساعد للفنان تروي كوتسور عن فيلم ”كودا“، بينما حصدت الممثلة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن الفيلم البريطاني ”قصة الحي الغربي“.

وحصدت الممثلة البريطانية لاشانا لينش جائزة أفضل ممثلة صاعدة (من تصويت الجمهور) عن دورها في فيلم ”لا وقت للموت“.

كما فاز الفيلم الكوميدي ”بلفاست“ بجائزة أفضل فيلم بريطاني، بينما حاز الفيلم الياباني ”قودي سيارتي“ بجائزة أفضل فيلم غير متحدث بالإنجليزية.

ونال الأمريكي بول توماس أندرسون، جائزة أفضل سيناريو أصلي عن الفيلم الأمريكي ”بيتزا العرقسوس“، بينما فازت مواطنته المخرجة والكاتبة سيان هيدير بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم ”كودا“.

وحصد فيلم ”إنكانتو“ الأمريكي، جائزة ‏أفضل فيلم رسوم متحركة، بينا حصل المصور الأسترالي كريغ فرازير، على جائزة أفضل تصوير سينيمائي عن الفيلم الأمريكي“Dune“.

وفاز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية كل من: براين كونور، بول لامبرت، تريستان مايلز، جيرد نيفزر عن فيلم ”Dune“، فيما حصل توم كروز وإليوت جراهام على جائزة أفضل إنتاج عن الفيلم البريطاني ”لا وقت للموت“.

أما جائزة أفضل صوت ذهبت لكل من ماك روث ومارك مانغيني، ودوج هيمفي“ وثيو هجرين، ورون بارليت عن فيلم ”Dune“، وفاز هانس زيمر بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن الفيلم ذاته.

وذهبت جائزة أفضل عمل أول لمخرج، منتج، أو مؤلف بريطاني إلى فيلم ”The Harder They Fall“ من كتابة وإخراج جيمس صامويل.