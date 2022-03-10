مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن جوائز دورته 11

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الخميس، جوائز دورته الـ11 التي انطلقت في الفترة من 4 إلى 10 مارس، تحت شعار ”إعادة اكتشاف مصر“، وذلك خلال حفل الختام الذي شهده قصر ثقافة الأقصر جنوب مصر.

وخلال حفل الختام، كرمت إدارة المهرجان السينما الأوغندية كضيف شرف الدورة الـ11، وتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيشا، كما شهد الحفل تكريم المخرج التونسي فريد بو غدير.

وحصد جائزة النقاد الدولية الفيلم الصومالي ”زوجة حفار القبور“ للمخرج خضر آيدروس أحمد، وتسلمها المخرج ”مادمادو سقراط“، كما حصل على جائزة لجنة تحكيم أفضل فيلم يُعبر عن المرأة الفيلم المصري ”تول“ وتسلمها المخرج المصري محمد زهران.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فاز الفيلم التونسي ”قربان“ للمخرج نجيب بلقاضي بجائزة أفضل فيلم، وهي جائزة مالية مقدمة من أسرة الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الصومالي ”زوجة حفار القبور“ للمخرج خضر أحمد، وتسلمها عنه ”اميديه باكوم“.

وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير الفيلم المغربي ”حبال المودة“، وتسلمتها مخرجة الفيلم وجدان خالد.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ذهبت جائزة أفضل فيلم إلى الفيلم الإثيوبي ”فايا داي“ للمخرجة ”جيسيكا بشير“، في حين حظي الفيلم الجنوب أفريقي ”الملجأ الأخير“ للمخرج عثمان ساما سيكوا بـ“تنويه خاص“.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة لفيلم ”نجمة الصباح“ من مدغشقر للمخرج ”نانتيناينا لوفا“، وتسلمها عنه ستانلي أوهيكوار.

ويعتبر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية واحدا من المهرجانات السينمائية العالمية، حيث يُقام في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية، علما أنه تأسس سنة 2012.

ويهدف مهرجان الأقصر للأفلام الأفريقية إلى ”دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الأفريقي والشراكة بين دول القارة، من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا، وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالميًا“.