تونس.. "سينما السلام" يفتتح فعالياته بفيلم يحاكي "الوجه الآخر لبرلين"

يروي فيلم ”برلين ألكسندربلاتزز“ للمخرج برهان قرباني قصة مهاجر أفريقي قدم من غينيا بيساو، متطلعا إلى عالم الأنوار في أوروبا وحياة كريمة، إلا أنه يجد نفسه غارقا في ”الوجه الآخر لبرلين“ بكل تقلباته ومساوئه.

وعُرض الفيلم يوم الثلاثاء، خلال افتتاح مهرجان ”سينما السلام“ الذي يُقام من 8 إلى 13 آذار/مارس الجاري في تونس بمشاركات تونسية وأجنبية.

وتجري أحداث الفيلم في برلين، وتتمحور حول شخصية فرانسيس، 30 عامًا، وهو مهاجر من غينيا بيساو انتهى به المطاف في العاصمة الألمانية بعد عبور البحر الأبيض المتوسط بشكل غير قانوني على متن قارب، وكان الناجي الوحيد من الرحلة، وسرعان ما يدرك أن كسب العيش الكريم كلاجئ عديم الجنسية أمر شبه مستحيل.

ويكافح فرانسيس في البداية للبقاء على المسار الصحيح رغم المغريات، ليضعف في النهاية بعد لقاء تاجر المخدرات الألماني رينهولد، ومن ثمة وجد فرانسيس نفسه منغمسًا في عالم من الأعمال غير القانونية.

وتبدأ أحداث الفيلم من العبور الرهيب لهذا المهاجر الأفريقي للبحر، مع سلسلة من المشاهد المغرقة في الرمزية والمبالغة أحيانا، إلى جانب توظيف الاستعارات والتأثيرات السينمائية على حساب السرد، ما يتطلب جهدا مضاعفا من المتلقي لمتابعة أحداث الفيلم واستيعاب رسائله.

وأبدى الممثلان الرئيسان في هذا الفيلم الطويل ويلكت بونغي وألبريشت شوش، براعة في أداء دوريهما، بينما يتم تقديم معظم النساء كشخصيات جانبية غالبًا ما تكون كاريكاتورية وليست حاسمة جدًا في مصير الرجلين، اللذين تتراوح علاقتهما بين التقارب والتنافر.

ويمثل البعد الأخلاقي مشغلا رئيسا في الفيلم، حيث إنّ القصة مغمورة بشكل دائم بالتوتر الذي يجعل البطل يشعر بالذنب والتمزّق بين تطلعه إلى التحرر اجتماعياً ورغبته في أن يصبح رجلاً صالحًا، بينما تبدو البيئة التي يعيش فيها مؤهلة لإنتاج العنف والعنصرية وسوء المعاملة إلى قدر يلامس الاشمئزاز.

يُشار إلى أنّ نادي السينما في تونس، الذي تأسس عام 1949، هو الذي ينظم مهرجان ”سينما السلام“ كل عام تحت رعاية الاتحاد التونسي لنوادي السينما وذلك منذ عام 2000، ويقدم المهرجان كل سنة مجموعة مختارة من سبعة إلى أربعة عشر فيلمًا حديثًا بمعدل ثلاثة عروض يومية، ويتبع كل عرض نقاش في أغلب الأحيان بحضور المخرجين.

ويهدف المهرجان إلى الترويج للسينما المستقلة والبديلة والسينمائية للجميع من خلال نشر ثقافة النقاش حول مجموعة منتقاة من الأعمال السينمائية والتبادلات حول الموضوعات وكذلك القضايا المتعلقة بالسينما المحلية والإقليمية من خلال ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان.