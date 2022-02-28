فيلم "فرحة" يحصد جائزة الاتحاد الأوروبي في ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة

حصد فيلم ”فرحة“ جائزة الاتحاد الأوروبي كأفضل فيلم يورومتوسطي يتناول قضايا المرأة، في ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

والفيلم إخراج دارين سلّام، وهو إنتاج الأردن، السويد، السعودية.

وأقيم حفل ختام فعاليات الدورة السادسة من المهرجان مساء الاثنين على ضفاف نيل محافظة أسوان بصعيد مصر.

وكان لصانعات الأعمال الفنية النصيب الأكبر من الأعمال المشاركة، حيث جاءت نسبة الأفلام المشاركة من إخراج الإناث 82% من مسابقة الأفلام الروائية، 75% من مسابقة الأفلام المصرية، و75% من مسابقة الأفلام القصيرة.

وذهبت جوائز مسابقة ”أفلام ذات أثر“ لثلاث أفلام، حيث حصد الفيلم المصري ”حكايتها“ للمخرج سيد علي على جائزة أحسن موضوع، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم ”أبواب مكة“ للمخرج مهند دياب من مصر، وحصد فيلم ”بداية الخيط“ للمخرجة ريم أسامة، انتاج مشترك بين مصر، الولايات المتحدة، جائزة أحسن فيلم ذو أثر في المجتمع المدني.

وحصد الفيلم المصري ”قمر 14“ على جائزة نوت لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، كما فاز بجائزة نوت لأحسن فيلم مصري يمثل إبداع المرأة، فيلم ”العودة“ إخراج سارة الشاذلي.

وفاز فيلم ”روابط مقدسة“ للمخرج محمد صالح هارون بجائزة جمعية نقاد السينما المصريين، والفيلم إنتاج تشاد، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا.

وذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان للإنتاج إلي فيلمي ”أن تكون بهجة“ إخراج تغريد العصفوري، و“كف مريم“ إخراج روجينا بسالي.

وقدمت هذه الجائزة مناصفة بين المصريتان آية خالد عن سيناريو فيلم ”جميلة من غير حاجة“، ونوال محمود عن فيلم ”رسول الحب“.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة فوز 3 أفلام بجوائز المسابقة، حيث ذهبت جائزة عطيات الأبنودي لأحسن مخرجة فيلم قصير إلي ماريان فارلاي مخرجة فيلم ”الصقيع“ من كندا، كما ذهبت جائزة ناهد نصر الله، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) إلي فيلم ”شم النسيم“ إخراج مارك لاتي، وهو إنتاج مشترك بين مصر، الولايات المتحدة، وحصد جائزة نبيهة لطفي لأحسن فيلم قصير الفيلم الأسباني ”صمّاء“ إخراج نوريا مونوز-أورتن وإيفا ليبريتد.

ومنحت جوائز مسابقة الفيلم الروائي الطويل إلى ثلاث أفلام، حيث ذهبت جائزة نادية لطفي للفنانة كرم طاهر عن دورها في فيلم ”فرحة“ للمخرجة دارين سلام والفيلم من إنتاج الأردن، السويد، السعودية، وذهبت جائزة سعاد حسني لأحسن ممثلة للفنانة سابين أزيما عن دورها في فيلم ”اسم سري“، إخراج أوريليا جورج، والفيلم إنتاج فرنسي.

وحصد جائزة لطيفة الزيات لأحسن سيناريو فيلم ”ريحانة“، إخراج عبد الله محمد سعد، وهو إنتاج بنجلاديش، سنغافورة، بينما ذهبت جائزة بهيجة حافظ لأحسن مخرجة إلي دارين سلّام مخرجة فيلم ”فرحة“، وهو إنتاج مشترك بين الأردن، السويد، السعودية.

وفاز بجائزة رشيدة عبد السلام، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) الفيلم السعودي ”قوارير“ وهو من إخراج نورة المولد، نور الأمير، رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي.

وحصد جائزة آسيا داغر لأحسن فيلم، الفيلم الفرنسي ”أم طيبة“ إخراج حفصية حرزي.