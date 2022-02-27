تونس.. المخرج محمد علي النهدي يرفض مقاطعة الأفلام بدعوى مناهضة إسرائيل

انتقد المخرج التونسي محمد علي النهدي، سحب بعض الأفلام من القاعات أو مقاطعة الأفلام التي تضم ممثلين إسرائيليين، بدعوى أنها تمثّل تطبيعا ثقافيا مع إسرائيل، داعيا إلى القطع مع هذه المقاربة للأعمال الفنية.

وفي وقت سابق، سحبت السلطات التونسية من قاعات السينما المحلية الفيلم الأمريكي ”Death on the Nile“ (موت على ضفاف النيل)، الذي تؤدي بطولته الممثلة الإسرائيلية غال غادوت؛ إثر حملة مقاطعة قادتها جهات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، على ما أفاد مصدر رسمي، الأربعاء.

وقد سُحب فيلم المخرج البريطاني كينيث براناه، المستوحى من رواية بالاسم عينه للكاتبة أغاثا كريستي، من الصالات التونسية بعد طرحه في التاسع من شباط/فبراير الجاري، بأمر من وزارة الثقافة، وفق مكتب الإعلام في الوزارة.

وقال النهدي، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، تعليقا على هذه الخطوة: ”ما هي الإضافة التي يمكن أن نقدمها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في حال عرض الفيلم أو عدم عرضه“، مضيفًا: ”أعتقد أنه يجب أن نكف عن رفع هذه الشعارات الفضفاضة ونفكر في دعم القضية الفلسطينية بما هو ملموس وجاد“.

وأدان النهدي حملات مقاطعة الأفلام التي يشارك فيها ممثلون إسرائيليون داعيًا بذلك إلى ضرورة دعم القضية الفلسطينية بطرائق ملموسة وجادة.

وتحدث محمد علي النهدي، وهو مخرج فيلم ”معز الطريق الأسود“ عن فكرة الفيلم التي كانت في البداية سلسلة قبل أن تتحول إلى فيلم، مشيرًا إلى أنّ عدّة مؤسسات تونسية كانت قد رفضت دعمه وبثه.

وأشار في هذا السياق إلى أنه كان قد صور حلقتين من السلسلة وعرضهما على عدد من القنوات التلفزيونية التونسية، إلا أن معظم القنوات رفضت دعم هذه الفكرة بسبب ”وجود أطراف سياسية مورطة في هذا الموضوع“.

وأوضح النهدي أنّ ”الفكرة في السلسلة كانت تدور حول ”الصندوق الأسود“، حيث يخطف معز، الشخصية الرئيسية، الحقيبة السوداء التي تحتوي على مسدس من عند فتاة وهي عميلة لـ ”الموساد“ في تونس، وتتضمن الحقيبة أيضًا علبة سوداء تحتوي على ”شيفرة“ فيها أسماء لشخصيات يعملون على تخريب تونس ويعملون على إفشال الانتقال الديمقراطي في أول دولة عربية إسلامية شهدت ثورة“.

واعتبر النهدي أن سبب رفض القنوات التونسية عرض العمل في شكل سلسلة مرتبط بالأساس بهذا الموضوع، وهو نفسه الأمر الذي نعيشه اليوم والقائم على أن الإرهاب ظاهرة جاءت من الخارج وهو صناعة ومخطط جاء من خارج تونس لإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس“.

وعن تجربة الفيلم قال النهدي إنّ طريقة طرحه لموضوع الإرهاب في فيلمه الجديد ”معز الطريق الأسود“ كانت بناء على قصة، حيث يتضمن الفيلم قصة شاب تونسي كآلاف الشبان التونسيين الذين وقع استقطابهم إلى بؤر التوتر أو غسل أدمغتهم.

وأشار النهدي إلى أن قصة الشاب في الفيلم تعكس قصص آلاف الشبان الذين يجدون أنفسهم في مشاكل بسيطة، ومن ثمة يزج بهم في السجون التونسية ويتم وضعهم مع متشددين داخل السجون ليتم فيما بعد تغيير أفكارهم وتصوراتهم ومن ثمة استقطابهم للعمليات الإرهابية.

وتابع المخرج قوله: ”في هذا الفيلم نتحدث عن الإرهاب وغسيل الأدمغة ومن وراء هذه الظاهرة نسلط الضوء على وقائع صادمة كانت قد عاشتها تونس،“ معتبرًا أنّه حاول تناول الموضوع بطريقة مختلفة عن الأعمال السينمائية السابقة التي طرحت هذا الملف، لا سيما وأن القصة كانت واقعية ”.