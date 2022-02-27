فيلم "الأسيرة".. جرعة عالية من التوتر وحبكة "مرهقة" بأداء واقعي

يقدم الفيلم الأمريكي ”الأسيرة/ Shut In“ الصادر مطلع شباط/ فبراير 2022، جرعة عالية من التوتر في حبكة مُرهِقة بإخراج بسيط وأداء واقعي.

وتروي أحداث العمل، سيرة حياة جيسكيا التي تعيش في منزلها حياة هادئة بعيدا عن الضجيج برفقة أطفالها، إلى أن يتغير مجرى الأحداث على نحو غير متوقع.

ونظرا لتدهور حالة جيسيكا المادية ولأنها لم تعد قادرة على تحمل مسؤوليات المنزل ودفع الضرائب، تضطر إلى عرض منزلها للبيع، على أمل الانتقال إلى تكساس وتحسين ظروفها المعيشية.

باب المخزن

وتبدأ أولى مشاهد الفيلم بدخول جيسيكا إلى مخزن المنزل للتخلص من الأشياء القديمة التي لم يعد لها أي قيمة وتأخذ حيزا من المساحة دون أي معنى، إلا أن الباب يُغلق عليها بشكل مفاجئ.

وتنادي جيسكيا ابنتها لتساعدها في الخروج، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وفي هذه الأثناء يتدخل بوب، حبيبها السابق الذي يعاني من اضطرابات نفسية بسبب إدمانه على المخدرات، ليتحول مسار الفيلم من الإيقاع الهادئ إلى أجواء القلق والتوتر.

وعمد المخرج إلى إقحام المُشاهد داخل الحدث منذ بداية دخول جيسكيا إلى المخزن، ليكون جزءا متأصلا في الحبكة وكأنه مراقب داخلي أو مُحتجز برفقة البطلة.

شخصيات

ويكشف العمل عن شخصية بوب المرضية وتلذذه بتعذيب جيسكيا والتلاعب بأعصابها داخل مخزن صغير في المنزل، تاركا أطفالها خارجا دون أي رحمة، وذلك بمساعدة صديقه المدمن المتحرش بالأطفال.

وصور المخرج محاولات جيسيكا بأن تظهر بمظهر الأم القوية، وعلى الرغم من ارتكابها لبعض الهفوات والأخطاء، تسعى جاهدة لتحمل المسؤولية والاهتمام بأطفالها.

تقلبات

ونشهد تقلبات متنوعة خلال الفيلم، ليتسم بالجرأة في بعض الأجزاء، في حين يتحول إلى مسار عنيف في لقطات أخرى، ليسود جو من الرعب والقلق، ما جعل السيناريو وأداء الشخصيات يميل إلى الخط الواقعي بامتياز.

ويتضاعف الرهاب النفسي مع شعور المُشاهد وكأنه محاصر مع الشخصية الرئيسية، فضلا عن أحاسيسه بالخوف والارتياب ورهاب الأماكن المغلقة.

خطر

وتتصاعد الأحداث مع بحث جيسكيا عن منفذ للهروب، أو أي وسيلة لحماية طفليها، ويزداد الخطر مع مرور الوقت لتقع جيسكيا في سباق مع الزمن حتى تجد خطة سريعة تهرب بها.

وكانت الحوارات القصيرة المقتضبة تحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المُشاهد للتعرف على الشخصيات وماضيهم ودوافعهم وطبيعتهم.

إخراج بسيط ومتقن

وصُور العمل بالكامل في موقع تصوير واحد، ومعظمه في غرفة صغيرة، وعلى الرغم من الميزانية المنخفضة، إلا أنه مليء بزخم من الإبداع والتفاصيل الدقيقة.

واعتمد المخرج على الإيقاع البطيء، والألوان الخافتة المظلمة التي تلائم حبكة الفيلم والأجواء الخانقة.

آراء ونقاد

وقال الناقد بوبي بوراك إن ”أفلام التشويق تكون في أفضل حالاتها عندما يضع المشاهدون أنفسهم مكان الشخصيات، وبشكل خاص دور الأم، لأنه ينغمس تدريجيا في مأزق جيسكيا العاجزة عن إيجاد حل ومهرب لإنقاذ نفسها وطفليها“، وفقا لموقع ”آوت كيك“.

وقالت المتابعة جابيز جيل: ”كان من الصعب مشاهدة الفيلم، لأنه جعلني قلقة ومتوترة، وفكرة الأم الأسيرة داخل مخزن صغير وهي عاجزة عن حماية طفليها اللذين يفصل بينهما باب واحد، مؤلمة لجميع الأمهات“.

والعمل من إخراج دي جي كاروسو، وسيناريو ميلاني توست، وشارك في بطولته ريني كوالي، وجيك هورويتز، وفينسينت جالو، ولوسيانا فانديت.