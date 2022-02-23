تونس تمنع عرض فيلم "موت على ضفاف النيل" بسبب بطلته الإسرائيلية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

سحبت السلطات التونسية من قاعات السينما المحلية الفيلم الأمريكي ”Death on the Nile“ (موت على ضفاف النيل)، الذي تؤدي بطولته الممثلة الإسرائيلية غال غادوت؛ إثر حملة مقاطعة قادتها جهات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، على ما أفاد مصدر رسمي، الأربعاء.

وقد سُحب فيلم المخرج البريطاني كينيث براناه، المستوحى من رواية بالاسم عينه للكاتبة أغاثا كريستي، من الصالات التونسية بعد طرحه في التاسع من شباط/فبراير الجاري، بأمر من وزارة الثقافة، وفق مكتب الإعلام في الوزارة.

وقالت الناشطة كوثر الشابي، وهي من القائمين على حملة المقاطعة، لوكالة فرانس برس إن ”الممثلة الإسرائيلية (غال غادوت) تلقت تدريبا من الجيش الصهيوني وتدعم احتلال الأراضي الفلسطينية“.

وأشارت إلى إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة أمام قاعة سينمائية كبيرة في العاصمة التونسية كان يُعرض فيها الفيلم، بعد صدور القرار الحكومي.

وبقي ملصق الفيلم ظاهرا، اليوم الأربعاء، عند مدخل بعض صالات السينما في تونس العاصمة، غير أن مسؤولين في هذه القاعات أكدوا لوكالة ”فرانس برس“ سحب العمل من برنامج العروض.

وكانت الممثلة غال غادوت أيدت العام 2014 عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مبدية دعمها للجيش الإسرائيلي، وموجهة انتقادات لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني منذ العام 2007.

وكانت تونس منعت في العام 2017 فيلم ”Wonder Woman“ بسبب أداء الممثلة الإسرائيلية غال غادوت أيضا دور البطولة فيه.

وتونس التي احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بين عامي 1982 و1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة وترفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، خلافا لبلدان عربية أخرى وقّعت اتفاقات مع الدولة العبرية في السنوات الأخيرة.

وقد مُنع عرض فيلم ”Death on the Nile“ أيضا في دولة الكويت وجمهورية لبنان للسبب عينه، فيما يُعرض في صالات بلدان عربية أخرى.