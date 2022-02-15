"بشتاقلك ساعات".. فيلم مصري يثير ضجة كبيرة لتناوله المثلية

أثار الفيلم المصري اللبناني ”بشتاقلك ساعات“ ضجة كبيرة بين الجمهور العربي بعد عرضه بمهرجان برلين السينمائي الدولي، وذلك بسبب جرأته في طرح قضية ”الشذوذ الجنسي“.

و تدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شابين، ليكون بمثابة الوقود على النار، حيث أن الضجة الي صنعها فيلم ”أصحاب ولا أعز“ لم تكد تنته، حتى خرج هذا الفيلم الذي يتعرض لنفس القضية التي هوجم بسببها ”أصحاب ولا أعز“.

ويناقش الفيلم الذي تصل مدته إلى 66 دقيقة، قضية المثلية الجنسية في الوطن العربي، إلا أن نشطاء مصريين راوا أنه يتحدث عن مصر كون أغلب أبطاله مصريين، فضلا عن أن الفيلم من تأليف وإخراج مصري، وتم الاستعانة بأكثر من أغنية مصرية للمطربين عمرو دياب، أنغام، بالإضافة إلى بعض المطربات العرب مثل نانسي عجرم.

وتدور الأحداث حول شابين تنشأ بينهما علاقة حب تتوتر فيما بعد بسبب غيرة أحدهم من الآخر بسبب علاقاته المتعددة، التي اعتبرها حبيبه خيانة له ولحبه.

وكالعادة حدث انقسام بين آراء الجمهور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبين بعض النقاد الذين يرون أن تجسيد مثل هذه القضايا في أعمال فنية أمر إيجابي، وهذا هو دور السينما، على حد تعبيرهم.

وتقدم محام مصر يدعى أيمن محفوظ بإنذار لرئاسة الوزراء المصرية صباح الثلاثاء يطالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن مخرج العمل، متهمًا إياه بالترويج للشذوذ الجنسي.

ورغم أن الفيلم لم يشاهده سوى عدد قليل حضروا العرض الأول الجمعة الماضية 11 فبراير ضمن فعاليات مهرجان برلين الدولي، إلا أنه بمجرد طرح البوستر الرسمي للفيلم، فتح الجمهور النار على صناعه، معتبرينه يهدم قيم المجتمع المصري والعربي، مشيرين إلى أنه من الواضح أن هناك توجها لنشر مثل هذه القضايا (الغربية) داخل المجتمع العربي.

وعلق مخرج الفيلم محمد شوقي حسن على الهجوم الذي طال فيلمه قائلا إن قضية المثلية الجنسية ليست هي المحور الرئيسي للفيلم، بل أن ما قصده في الفيلم هو التعرض لـ تجربة الزمان والمكان والعلاقات المتوازية بنفس الوقت.

وأضاف شوقي حسن خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الأجنبية، أنه بدأ العمل على الفيلم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتم تصويره في عامين، و استوحى فكرته من المجموعة القصصية الشهيرة ألف ليلة وليلة، حيث يعتمد على السرد في الخلفية.

كما أعرب الشاعر الغنائي عماد حسن مؤلف أغنية ”بشتاقلك ساعات“ التي غنتها الفنانة سميرة سعيد، وتم اقتباس اسم الفيلم منها عن غضبه الشديد من استخدام اسم أغنيته في عمل لا يتوافق معه دينيا وأخلاقيا، ويرفضه تماما.

وأضاف الشاعر المصري في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد صناع الفيلم بسبب اقتباس كلمات من أغنيته دون إذن منه، مؤكدا أن لن يوافق على التصالح ولن يسمح لهم باستخدام ابداعه في عمل غير أخلاقي، حتى وإن عرضوا عليه أموالا كثيرة.

وكشف عماد حسن عن سعادته لحالة الرفض الكبيرة من الجمهور المصري والعربي لمثل هذه الأعمال التي تستهدف هدم القيم المجتمعية، والعادات والتقاليد التي تربت عليها الأمة العربية.

وأكد رئيس الرقابة على المصنفات في مصر خالد عبد الجليل، أن الفيلم لا يمثل مصر في مهرجان برلين، والأفلام لا تمثل بلدانها بالمهرجانات، بل تمثل شركات الإنتاج والمخرجين.

وأضاف عبد الجليل في تصريح أدلى به لـ ”إرم نيوز“، أن الفيلم لم يتم عرضه على الرقابة، حيث أنه تم تصويره بألمانيا، لذلك لم تعلم عنه الرقابة شيئا.

وأوضح رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أنه يرفض مثل هذه الأعمال التي تلوث تفكير النشء المصري والعربي، وتهدم قيم الأسرة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بعرضه في مصر، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفلام تعرض على المنصات الإلكترونية، التي لا تخضع للرقابة.

وعن رأي النقاد فيما يثار قال أحمد سعد أنه من العبث أن يتم الحكم على فيلم قبل مشاهدته، موضحا أن الفيلم لم يشاهده أحد في مصر حتى تقوم هذه الحرب.

وأضاف الناقد المصري في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن الجمهور أصبحت لديه فوبيا من هذه القضايا التي يتم مناقشتها بالأفلام، ويعتبرها خطا أحمر لا يجب الاقتراب منها، رغم أن هناك العديد من الأعمال التي تعتبر من العلامات البارزة في السينما المصرية ناقشت قضية المثلية الجنسية، ولكن بطريقة لا تخدش الحياء.

وأشار سعد أنه لا مانع من مناقشة هذه القضية، ولكن بهدف تقويمها وإظهارها بأنها عمل غير سوي، وليس العكس.

يذكر أن ”بشتاقلك ساعات“ هو الفيلم الوحيد الذي يمثل العرب في الدورة 72 من مهرجان برلين، وتم تصويره بالكامل بـ ألمانيا، وهو من بطولة دنيا مسعود، وأحمد الجندي، وسليم مراد، وحسن ديب، وأحمد عوض الله، ومن إخراج محمد حسن شوقي، وهو إنتاج مصري ـ لبناني ـ ألماني.