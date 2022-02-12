أفلام عالمية تناولت أدوات الوصول للسعادة في الحياة

تتبنى السينما منذ انطلاقها فكرة بناء الإنسان، وتغيير قناعاته في الحياة من خلال تفكيك الأنماط، وتشكيل أخرى، أو دعوة المرء إلى منطقة جدلية مع العالم.

وهناك الكثير من الأفلام العالمية التي نالت الجوائز، تحاكي فكرة السعادة وتعالج الحالة المزاجية السلبية، من خلال أحداث درامية تندرج تحت نطاق العلاج.

ويتم هذا العلاج عبر تأسيس السيناريو على منهج علمي يصنع اشتباكا نفسيا مع المرء لإخراجه من بؤرة الصراع الذي يخوضه. وهذه مجموعة من أبرز الأفلام التي تمنح الطاقة الإيجابية نحو الحياة:

1. فيلم طعام صلاة حب

هو فيلم دراما كوميدية أمريكي، أنتج عام 2010، ويسرد ذكريات مؤثرة لامرأة فضلت الانفصال عن نمط الحياة العائلية، والسفر لتجريب أحاسيس مختلفة في أماكن متعددة من العالم، بهدف اكتشاف ذاتها وتكوين صورة مختلفة عن العالم. وأحداث الفيلم مأخوذة عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الأمريكية إليزابيث جيلبيرت، سبق وأن نشرتها عام 2006.

وفي الفيلم دعوة للتوازن بين الجسد والعقل والروح، وأدوات عملية للتجريب، من أجل الوصول لمساحة الأمان بينهم.

وفي الفيلم نزعة صوفية نحو تأمل الذات والتعفف عن الشراهة في كل شيء، بما في ذلك الشهوة والطعام.

وما يمنح الحس الإيجابي، هو التنقل بين أماكن مختلفة في العالم كإيطاليا والهند وإندونيسيا، بهدف التعرف على نمط جديد للحياة، وما يتبع ذلك من محاكاة ذاتية، تكشف للمرء عن صفات لم يكن يعلمها عن ذاته.

ويعتبر الفيلم تجربة مونولوجية فنية، تزيد من إدراك الإنسان للكثير من الظواهر الحسية، من خلال دعوة لترك العمل وعبء الحياة لفترة محدودة، من أجل استرجاع المفقود من الأحاسيس، وإعادة تدوير العاطفة لشكل أجمل، ومكان أفضل.

وفي الفيلم استغلال مهني ذكي للأحداث البسيطة التي قد يمر بها كل شخص منا، من خلال إضاءات لا تخلو من الرمزية والتلميحات. وتقوم ببطولة الفيلم الممثلة جوليا روبرتس، والممثل خافيير باردم. كما وأخرجه المخرج رايان مورفي.

2. فيلم إميلي

هو فيلم دراما فرنسي أنتج عام 2001، يتناول تجربة مختلفة من الأحاسيس، لامرأة تبحث عن الحب بعد تجربة طفولية معقدة. إذ إن التشخيص الخاطىء من قبل أبيها الطبيب، لصحة قلبها، في الطفولة جعله يمنعها الخروج من المنزل، ما صنع منها شخصية انطوائية، وتميل إلى العزلة وتتجنب الضوء.

وتكون بداية شبابها مساحة جديدة للتعرف على الحياة من قرب، وتقوم بمنح المحبة والبهجة للناس، كطريقة للتخلص من طفولتها الحزينة. وتمنح الحب وتعيشه بطريقة مختلفة، من خلال محاولة إيصال الرسائل الغرامية للناس بطريقة التلميح والألغاز الذكية. كأن تمنح الخادمة رسائل غرامية، وتقنعها بأنها من زوجها المتوفى.

ويقدم الفيلم رسالة حيوية لخطوات عملية للتخلص من الاكتئاب والعزلة، والانتقال نحو الحياة، عبر تجريب عاطفة جديدة، بالرغم من كافة المصاعب التي يواجهها المرء في حياته عبر 122 دقيقة من الدراما.

ويعتبر الفيلم الذي كتبه جون بير جونيه من أفلام الدهشة البصرية والاختراق الحسي عبر المواقف والأفكار المدهشة، التي تصنع في الإنسان الميل إلى الحياة عبر التغلب على مفهوم الحزن الكبير في حياتنا، بخطوات بسيطة نحو البهجة. وقامت ببطولة الفيلم الممثلة أودري تاتو والممثل كلير موريير.

3. فيلم ”أرض لا لا“

وهو فيلم رومانسي كوميدي أمريكي، من أنتاج عام 2016، يسرد بشكل موسيقي لافت لعاشقين، في ولاية لوس أنجلوس. إذ يحافظ المخرج داميان تشازيل على أجواء من الرقص والموسيقى خلال معظم عرضه لتجسيد الحياة الهادئة الرومانسية، وسط أكثر المدن معاصرة في العالم، لوس أنجلوس، حيث الضجيج والآلات وغياب صوت الإنسان الداخلي.

والعرض هنا يعيد للإنسان ملامح الكلاسيكية الهادئة، حيث يأتي عاشقان من الحياة القديمة إلى الحياة السريعة المفرغة من العاطفة، ليعيدان اكتشاف الحب كما لو أن الماضي بكافة أطره يعود ليتمثل من جديد. فيقوم سيبستيان الشاب الموسيقي العازف للجاز بترك العزف الممقوت في الحانات ليتفرغ للعزف لعشيقته ميا التي تعمل ممثلة فيتركا العالم في دائرته السريعة، ليعشيا بطء اللذة مع الموسيقى والرقص.

وتتجسد في هذا الفيلم دعوة لجعل وقت من الحياة ومكان ما، لنسج عالم داخلي للإنسان، تمارس من خلاله أجزاء الجسد حريتها مع الموسيقى الملهمة، والحركات الخارجة عن الصندوق. الفيلم من بطولة رايان غوسلينج وإيما ستون.

4. فيلم ملكة جمال أطفال سنشاين

وهو فيلم كوميدي درامي أمريكي أنتج عام 2006. وتدور أحداثه حول سفر عائلة بأكملها إلى كاليفورنيا، لحضور أمسية مسابقة ملكة جمال الأطفال.

ويقدم الفيلم عالما من العُقَد الناجمة عن سرعة الحياة بمسمياتها الوظيفية والأنظمة الغذائية المملة، وأرق التقاعد، والطموحات، ويقوم الكاتب مايكل أرندت بمعالجة كل منها خلال سرده المتشابك. فالأب أوليف ويجسده أبيجيل بريسلين مهووس بالنجاح والفوز، لأنه لم يحققه قط، فهو يجيد التحدث عنه بالرغم من عدم نجاحه وإخفاقاته المتكررة.

أما الجد، ويجسده آلان آركين فيعيش على فلسفة العيش بالجنون صغيرا، وعند الكبر الجنون أن تتوقف عما مارسته صغيرا. والعم فرانك ويجسده ستيف كاريل يحاول الانتحار بسبب علاقة عاطفية فاشلة، ويكره الجميع.

وعلى الرغم من تعدد كاريزمات الشخصيات هنا، وتعدد المآسي لكل شخصية لكن الأداء التمثيلي من خلال الكوميديا السوداء، يعزز فكرة التجاهل والعمل من أجل الهدف للوصول إليه. فتعطي الحبكة السينمائية، المزيد من الحراك للعاطفة والعقل حول خطى الفشل في حياة الإنسان، واعتبارها صوتا من بعيد ينادينا نحو الإكمال، بتبني فكرة ممازحة الحياة للإنسان عبر مدة عرض 102 دقيقة من الدراما المؤثرة.

وتظهر في طريقة تقديم عناصر الفيلم، مدى رغبة المخرج فاليري فيرس، في إضفاء الحل الهستيري للعقد المتراكمة تجاه الحياة، ما يعطي للعرض حالة من الدهشة مع التقدم في الأحداث.

5. فيلم شوكولا

هو فيلم درامي فرنسي مؤثر، أنتج عام 2000، وتدور أحداثه حول الصراع الديني مع تجديد الأفكار، في الماضي. وهو مستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للمؤلف جوان هاريس. حيث تأتي الفتاة فيان (جولييت بيوتشي) إلى قرية فرنسية مقموعة في الجنوب، تعاني الركود والأمراض والمشاكل العائلية.

وتتسبب هذه الفتاة في جدل كبير حول الشوكولاتة الممنوعة وقتها بأمر قس القرية. لكن الفتاة تنجح في تمرير الشوكولاتة إلى الناس؛ بهدف استرجاع السعادة بين الناس، ومع الوقت، وبعد صراع درامي مع المتشددين الدينيين في القرية، تنجح الفتاة في مهمتها. حيث كانت الشوكولاتة تحتوي سحرا غريبا، وصار متجر الفتاة مركزا للعلاج، فرجل عجوز يعترف بالحب لامرأة بعد زمن طويل، وسيدة تتصالح مع ابنتها بعد فراق لسنوات، ويسود الحب بين أهل القرية. وهنا تمرير الشوكولاتة كرمز للحب، وهي فعلا مادة مزيلة لأعراض الاكتئاب، ومحسنة للمزاج، لكن الأمر الأهم الذي ارتبط بأحداث السيناريو، هو أن تحتوي الأشياء التي نمررها للآخرين على صوت ناقل للحب وداعم له وتبقى الأحداث محافظة على نبض الصراع بين الحب وما يمنع تمثيله طيلة 121 دقيقة.