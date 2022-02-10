"معز الطريق الأسود".. فيلم يحاكي "صناعة الإرهاب" في تونس

انطلقت عروض الفيلم التونسي الجديد ”معز الطريق الأسود“، الأربعاء.

ويروي الفيلم، الذي أخرجه محمد علي النهدي، ما يسميها قصة ”صناعة الإرهاب“ في تونس وما خلفته خلال العشرية الأخيرة من خراب.

ويمثل ”معز الطريق الأسود“ أول تجربة إخراجية لمحمد علي النهدي في مجال الأفلام الروائية الطويلة، بعد أن أخرج سابقا أربعة أفلام قصيرة.

وشارك النهدي _أيضا_ في صياغة سيناريو فيلم صحبة سليم بن إسماعيل.

وقال النهدي في تصريحات لوسائل الإعلام، إنه أصرّ على أن يكون العرض العالمي الأول لفيلمه في تونس.

وأشار إلى أن سيناريو الفيلم كان في البداية موجّها لأن يكون دراما تلفزيونية لكن القنوات التلفزيونية التونسية رفضت العمل، وفق تعبيره.

وتدور أحداث الفيلم حول ما يمكن تسميته بـ ”التزاوج“ بين التطرف الديني والجريمة، الذي عرفته تونس بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، من خلال قصة شاب تونسي اسمه معز عُرف في حيّه بأعمال النشل والسرقة، يتقاطع طريقه مع متشدّد ديني ليصبح ناشطا ضمن مجموعة مسلحة تقوم بأعمال قتل مروّعة أبرزها الحادثة الإرهابية لمتحف باردو، شمال العاصمة تونس، يوم الـ18 من مارس/ آذار 2015.

ويبدأ الفيلم باستعراض موجز لأبرز ما عاشته تونس خلال السنوات الأولى التي أعقبت الانتفاضة الشعبية مطلع 2011 مرورا بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي والأحداث الأمنية التي عاشتها البلاد.

ويعرض الفيلم حادثة اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد في فبراير/ شباط 2013 وصولا إلى ذروة الهجمات الإرهابية عام 2015، التي شهدت أسوأ ضربتين عاشتهما تونس في تاريخها.

والحادثتان هما: متحف باردو في مارس/ آذار 2015 والتي خلفت 21 قتيلا معظمهم من الأجانب، والمنتجع السياحي بالقنطاوي بسوسة في يونيو / حزيران من السنة ذاتها، وخلفت نحو 40 قتيلا معظمهم من السياح البريطانيين.

وفي هذا المدخل، يضع المخرج المشاهد في الإطار الذي تدور حوله أحداث الفيلم وهو صناعة الإرهاب، ومن يموله ومن يقف خلف ظهور الفكر المتطرف..

وتبدأ الأحداث الرئيسة للفيلم في مركز للأمن، حيث يحقّق عنصر أمني مع الشاب معز حول حيازته على سلاح، فيصر على القول إنه وجده في حقيبة سرقها من امرأة داخل سيارتها، ليتمّ نقله برفقة أحد المتشدّدين في السيارة ذاتها إلى مركز التوقيف.

لكن المنعرج يحدث مع إقدام عون أمن على إطلاق النار على زميله الذي يتولى حراسة الموقوفين، وإطلاق سراح الموقوفين، ليجد معز نفسه بعد ذلك ضمن جماعة متشددة ومتدربة على استخدام السلاح ويقدِم على تنفيذ عملية باردو الإرهابية.

ولا يخلو الفيلم من مشاهد سريعة الحركة حضر فيها العنف وتراوحت بين التصريح والتلميح، لكن الرسالة كانت واضحة للمتلقي وهي إظهار القدرات الخارقة للجماعات المتشددة على استقطاب الشباب بسرعة، واستثمار الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه أولئك الشباب وما يخلفه من نقمة واستعداد للقيام بأفعال إجرامية.

ومع تقدم أحداث الفيلم يعرّج المخرج على تحركات العناصر المتشددة وطريقة حصولها على الأسلحة والتدرّب على استخدامها، ويغوص أكثر في مسألة ”صناعة الإرهاب“ والكشف عن الحلقة المتورطة فيه بشكل كامل، لتشمل كوادر أمنية وسياسيين وحتى موظفين يعملون في القطاع الصحي.