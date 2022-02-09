"نتفليكس" تستكشف أسواق الإنتاج السينمائي في أفريقيا

قالت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، إن شبكة ”نتفليكس“ الأمريكية العملاقة تعتزم التوجه نحو السوق الأفريقية، واستهداف جمهور القارة السمراء أكثر من أي منطقة أخرى.

وأكدت المجلة في تقرير، أن ”نتفليكس، الشركة العالمية للبث الحي للفيديو، والتوزيع والإنتاج ستختار التوجه نحو سوق الإعلام المحلي في أفريقيا على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها بخصوص ضعف الاستثمارات المخصصة للقارة مقارنة بدول أخرى مثل كوريا الجنوبية أو بريطانيا“.

وكانت دوروثي غيتوبا، المديرة المسؤولة عن المسلسلات الأصلية في أفريقيا، قالت في وقت سابق، إن ”هناك طلبا كبيرا على محتوى صنع في أفريقيا“.

وذكر التقرير الفرنسي، أن ”هذا الأمر أخذته منصة البث الحي الرائدة في العالم على محمل الجد، وشرعت آنذاك في تقديم مسلسلات بوليسية أصلية من جنوب أفريقيا إلى جمهورها“.

وكانت البداية بسلسلة ”الملكة سونو“ في شباط/فبراير 2020، ثم سلسلة ”الدم والماء“ في أيار/مايو من العام نفسه.

ووفق المجلة، انضمت في آب/أغسطس 2021، أول سلسلة نيجيرية أصلية إلى قائمة المسلسلات المطروحة على منصة ”نتفليكس“، والأمر هنا يتعلق بسلسلة ”ملك الأولاد“ المأخوذة من الفيلم الروائي ”عودة الملك“ للمخرجة كيمي إديتيبا.

وبحسب ”جون أفريك“، فإنه من حيث الإقبال الجماهيري، ”فقد حقق المحتوى النيجيري أرقاما فاقت التوقعات: فيلم أمينة (نوفمبر 2021) كان على سبيل المثال أول فيلم في نيجيريا يدخل قائمة أفضل 10 أفلام في العالم على نتفليكس“.

وأشارت في تقريرها إلى أن ”نتفليكس تعاونت أيضا مع قطب الإعلام النيجيري الشهيرة ”مو أبودو“، مؤسسة ومديرة قناة ”إيبون لايف“ التلفزيونية، في صفقة تضم سلسلتين وعديد الأفلام تحت علامة الشبكة الأمريكية العملاقة“.

وتابعت: ”كما تم الانطلاق في تصوير فيلم ”الموت وفارس الملك“ المقتبس عن رواية تراجيدية للفائز بجائزة نوبل للآداب وول سوينكا، في تشرين الأول/أكتوبر 2021″.

وأردفت أنه ”على الرغم من مساعي نتفليكس للتوجه للجمهور الأفريقي إلا أن هناك مخاوف بشأن الاستثمارات الخاصة لذلك“.

وفي هذا الصدد، قال الناقد السينمائي النيجيري ويلفريد أوكيشي، إن ”الأفارقة يجب أن يكونوا حذرين من منصة البث الأمريكية التي تدفع فقط ما بين 760 إلى 850 يورو للإنتاج الأفريقي“.

وأضاف أوكيشي للمجلة: ”هذا مبلغ ضئيل مقارنة بالاستثمارات التي تصل إلى 50 مليون دولار ستقدمها الشركة للمبدعين من دول مثل كوريا الجنوبية وبريطانيا“.

يذكر أن ”نتفليكس“ تستثمر أيضا في التدريب على الإنتاج في القارة السمراء، وتستقطب على سبيل المثال كتاب سيناريو من نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وتستعد الشبكة الأمريكية وفق هذا البرنامج لإنتاج سلسلة من الأفلام القصيرة مبنية على الحكايات الشعبية الأفريقية والتي ستبث في العام الجاري.

وكانت قد أعلنت في أيلول/سبتمبر 2021، عن خطة لتقديم خدماتها بشكل مجاني في كينيا.