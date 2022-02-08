"قوة الكلب" و"تل من الرمال" يتصدران ترشيحات جوائز "الأوسكار"

تصدر فيلم ”قوة الكلب“، اليوم الثلاثاء، قائمة الأفلام التي تتنافس على الفوز بجوائز الأوسكار لهذا العام.

وحصل الفيلم الذي تنتجه ”نتفليكس“ على 12 ترشيحًا متقدمًا على فيلم الخيال العلمي (ديون) ”تل من الرمال“ الذي حصل على 10 ترشيحات.

ويتنافس الفيلمان على جائزة أفضل فيلم أمام فيلم الدراما ”بلفاست“ الذي يحكي قصة أسرة تعيش وسط الصراع الطائفي، أواخر الستينات، في أيرلندا الشمالية، وفيلم ”كودا“ الذي تدور أحداثه في أوساط الصم، وفيلم (دونت لوك أب) ”لا تنظر لأعلى“، وهو فيلم من أفلام الكوميديا السوداء ويتناول قضية تغير المناخ.

ومن بين الأفلام المرشحة الأخرى فيلم الدراما الياباني (درايف ماي كار) ”قُد سيارتي“ وفيلم (كينج ريتشارد) ”الملك ريتشارد“ والذي يتناول حياة والد نجمتي التنس فينوس وسيرينا وليامز، والفيلم الكوميدي (ليكورايس بيتزا) الذي يتناول فترة التحول من الطفولة إلى البلوغ.

وكما رشح أيضًا فيلم الإثارة (نايتمير آلاي) ”زقاق الكوابيس“، وفيلم (وست سايد ستوري) ”قصة الحي الغربي“ لستيفن سبيلبرغ وهي رؤية جديدة للمسرحية الموسيقية الكلاسيكية التي تحمل نفس الاسم.

وأصبحت جين كامبيون، أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لأفضل مخرج عن فيلم (ذا باور اوف ذا دوج) ”قوة الكلب“.

وكانت كامبيون، قد ترشحت لجائزة أفضل مخرج عن فيلمها ”البيانو“، العام 1993، لكنها خسرت في ذلك العام أمام سبيلبرج الذي فاز بالجائزة عن (شندلر ليست) ”قائمة شندلر“.

وتم أيضًا ترشيح فيلم (ذا باور اوف ذا دوج) لأوسكار التمثيل للنجوم بيندكت كامبرباتش، وجيسي بليمنز، وكودي سميت-ماكفي وكيرستين دانست.

ومن بين المرشحين أيضًا للفوز بالأوسكار في التمثيل نيكول كيدمان، وخافيير بارديم عن لعبهما دور الزوجين الكوميديين التلفزيونيين ”لوسيل بول وديزي أرناز“ في فيلم (بينج ذا ريكاردوس) ”كونك من الريكاردوس“.

وتم أيضًا ترشيح ويل سميث، لأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) وأندرو جارفيلد عن دوره في فيلم السيرة الذاتية الموسيقي (تيك تيك..بوم)، ودينزل واشنطن عن دوره في فيلم (تراجيدي أوف ماكبث) ”مأساة ماكبث“.

وستنافس كريستين ستيوارت، على جائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية الأميرة ديانا في فيلم (سبنسر).

ومن بين المرشحات الأخريات لأفضل ممثلة جيسيكا تشاستين عن فيلم (ذا أيز اوف تامي فاي) ”عيون تامي فاي“، وأوليفيا كولمان، عن فيلم (ذا لوست دوتر) ”الابنة الضالة“، وبينيلوبي كروز عن فيلم (باراليل مذرز) ”الأمهات الموازية“.

وستعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الفائزين خلال حفل في هوليوود في 27 آذار/مارس.