الكويت تمنع عرض فيلم “Death on the Nile”

منعت وزارة الإعلام الكويتية، عرض فيلم “Death on the Nile” في كافة دور السينما في البلد الخليجي، عقب دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعته وعدم عرضه بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية ”غال غادوت“ في بطولة الفيلم الذي تدور أحداثه في مصر.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصدر لم تكشف هويته إن ”الوزارة منعت رسميا عرض الفيلم حيث تم رفعه من جدول عروض شركات السينما الثلاث في البلاد، وذلك تزامنا مع طرح الفيلم في دور السينما العالمية“.

وأشارت الصحيفة إلى مطالبة (حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت) بحظر عرض الفيلم، مبينةً ”أنه سبق أن منعت وزارة الإعلام فيلم Wonder Woman للممثلة الإسرائيلية عينها التي قيل إنها كانت مجندة سابقة في جيش الاحتلال الصهيوني“.

وتم إعلان منع عرض الفيلم، عقب مطالبة نشطاء كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بالتدخل وحظر عرض هذا الفيلم في الكويت الملتزمة رسميا بمقاطعة إسرائيل.

وأثار الإعلان الترويجي للفيلم منذ عرضه نهاية عام 2021، جدلاً في العديد من الدول العربية حيث طالب نشطاء كثر بمقاطعة هذا الفيلم بسبب بطلته الإسرائيلية.

والفيلم مأخوذ عن رواية ”أجاثا كريستي“ التي تحمل الاسم نفسه، وهو من إخراج كينيث برناه الذي يشارك في تمثيله كذلك إلى جانب عدد من الممثلين منهم ”إرمي هامر، توم بيتمان، جودي كومر وآخرون“.

والفيلم استكمال لأحداث فيلم Murder on the Orient Express الصادر عام 2017 وفيه يعود المحقق غريب الأطوار ”هيركيول بوارو“ للتحقيق في جريمة قتل وقعت على متن سفينة Karnak التي قضى فيها إجازة على ضفاف نيل مصر، مع اثنين من المتزوجين حديثا، ضمن الركاب الذي يشتبه بهم.

وأقرت الكويت قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها.

وتفرض الكويت عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، علت بعض الأصوات الكويتية لتطالب بإقامة علاقات مع إسرائيل، ومنهم الإعلامية والكاتبة فجر السعيد التي عبَرت عن رغبتها في التطبيع مع إسرائيل، وإقامة علاقات اقتصادية معها والاستثمار برؤوس أموال خليجية.