الإمارات.. مهرجان العين السينمائي يعلن جوائز دورته الرابعة

اختتم مهرجان العين السينمائي في دولة الإمارات دورته الرابعة اليوم الخميس بحفل أقيم في قلعة الجاهلي الأثرية حضره عدد من صناع ونقاد السينما وشهد إعلان وتسليم الجوائز للفائزين.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري في كلمة الختام ”وسط حفاوة حقيقية من صناع السينما والجمهور والضيوف، مرت خمسة أيام على مهرجان العين السينمائي، وقد تحققت إنجازات تشكل وجه المستقبل للمهرجان، بدعم السينما الإماراتية والخليجية والعربية، وكافة الشباب المبدعين“.

وأضاف ”عشنا عبر أيام المهرجان أجواء فنية خالصة عبر تسليط الضوء على الفيلم الإماراتي، حيث عُرض في دورة هذا العام أربعة أفلام طويلة ضمن مسابقة الصقر الخليجي الطويل، بين الروائية والوثائقية، إضافة إلى 15 فيلما قصيرا ضمن مسابقة الصقر الإماراتي القصير، ولاحظنا ارتفاعا في المستوى الفني لإنتاج بعض الأفلام لبعض المخرجين مقارنة بالدورات السابقة“.

وذهبت جائزة مسابقة ”الصقر الخليجي للفيلم الطويل“ للفيلم الوثائقي (سفران) إخراج الإماراتي صالح كرامة فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (بي 82) للمخرج الإماراتي طلال محمود.

وفي مسابقة ”الصقر الخليجي للفيلم القصير“ فاز الفيلم البحريني (عروس البحر) للمخرج محمد عتيق كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم البحريني (فردة إنسان) إخراج علي عادل عمران.

وفي مسابقة ”الصقر الإماراتي للفيلم القصير“ فاز فيلم (قماشة) للمخرج سلطان بن دافون ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم (قفص) إخراج علي لاري.

كما قدمت لجنة التحكيم شهادتي تقدير لفيلم (الوحش) إخراج عبد الرحمن المدني وفيلم (وسط المسافة) إخراج حمد صغران.

أما جائزة ”الصقر لأفلام المقيمين“ فذهبت للمخرج الأردني ليث الرمحي عن فيلم (الموتر) كما حصل الفيلم ذاته على جائزة لجنة التحكيم.