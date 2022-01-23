الإمارات.. فيلم "الرجل الأعمى" يقص شريط مهرجان العين السينمائي

افتتح مهرجان العين السينمائي دورته الرابعة، مساء يوم الأحد، بعرض الفيلم الفنلندي ”الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك“، من تأليف وإخراج تيمو نيكي، وبطولة: بيتري بويكولاينين، وماريانا ميجالا، وسامولي جاسكيو.

ويعد هذا العرض الخليجي الأول للفيلم، الذي يتناول قصة رجل كفيف ومُقعد على كرسي متحرك يعيش قصة حب، ويتواصل مع حبيبته يوميًا عبر الهاتف، وحين يقرر أن يلتقي بها يجد نفسه بحاجة لمساعدة 5 أشخاص للوصول إليها.

ويعرض المهرجان، الذي أقيم في قلعة الجاهلي الأثرية في مدينة العين بإمارة أبوظبي الفيلم ضمن برنامج ”سينما العالم“، الذي يشمل 7 أفلام من: ليتوانيا، ولاتفيا، وبولندا، والسودان، ومصر، وفلسطين.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري في كلمة الافتتاح، إن ”دورة هذا العام تم تحضيرها وتنفيذها بتحدٍ كبيرٍ بسبب الظروف الصعبة، واستطعنا إطلاقها في موعدها المحدد مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأفضل شروط السلامة المعتمدة لدى الدولة“.

وأضاف أنه ”رغم قلة الإنتاجات في عالم صناعة السينما إلا أن المهرجان استطاع استقطاب 58 فيلمًا في هذه الدورة، كما ستشهد الدورة إبرام اتفاقية جديدة مع مهرجان كراكوف السينمائي البولندي، بهدف انتشار الفيلم المحلي، ونشر الثقافة الإماراتية في الخارج، إلى جانب إقامة فعاليات متنوعة وزاخرة من ندوات، ومحاضرات، وورش عمل“.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 27 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت شعار ”سينما المستقبل“ ندوة عن ”فن صناعة الفيلم القصير“ ومحاضرة عن ”النقد السينمائي“.

ويخصص المهرجان برنامجًا لأفلام الطلبة، وآخر لأفلام المقيمين، إضافة إلى ”الركن الكلاسيكي“ الذي يعرض 4 أفلام إماراتية قصيرة شكلت الانطلاقة الحقيقية لصناعها من المخرجين، وحصدت جوائز.

ويكرّم المهرجان في هذه الدورة كلًا من: الممثل والمنتج الإماراتي سلطان النيادي، والناقد المصري طارق الشناوي، واسم المخرج الكويتي الراحل خالد الصديق.

وكانت الإمارات أعلنت، في 19ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع الرقابة عن الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج ”+21 عامًا“ ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ في حينها، إنّه سيتم ”إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية“.

وأضاف المكتب ”بحسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما بحسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناءً على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة“.