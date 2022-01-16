"روبة عيشة".. فيلم تونسي يفوز بجائزة أفضل دراما في "نيويورك موفي أواردز"

فاز فيلم ”روبة عيشة“ للمخرج التونسي محمد سعيد، بجائزة أفضل دراما ضمن التظاهرة السينمائية ”نيويورك موفي أواردز“، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الجائزة هي الخامسة في رصيد هذا الفيلم القصير الذي يدوم 28 دقيقة، ويؤدي أدوار البطولة فيه كل من: الممثل محمد حسين قريع، والممثلة فاطمة الفالحي، والممثل الطفل يحيى بوستة، إلى جانب عبدالسلام مجدوب، وصابر حميصي.

وكان هذا الفيلم قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، الذي أقيم من 21 – 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، كما حاز في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الفيلم القصير في لبنان.

وقبل ذلك، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حصل على الجائزة الكبرى للأفلام القصيرة ضمن الدورة العاشرة لمهرجان وجدة للفيلم المغاربي، الذي أقيم من 19 – 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في المغرب .

وشارك الفيلم أيضًا قبل قرابة الثلاثة أشهر في مهرجان القدس السينمائي الدولي، ومهرجان برشلونة للأفلام في إسبانيا، ومهرجان جائزة ”بريزما“ المستقلة في روما الإيطالية، ومهرجان أبوجا للأفلام في نيجيريا.

ويمثل هذا الفيلم الذي اكتشفه الجمهور التونسي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية قبل أشهر، التجربة الإخراجية الاحترافية الأولى من نوعها لمحمد سعيد، المختص في التصوير والإضاءة، حيث تابع تكوينه الجامعي في مدرسة الفنون الجميلة في محافظة نابل، شمال تونس، في اختصاص إدارة الصورة، وكانت التجربة الأولى له تتمثل في إنجاز شريط وثائقي بعنوان ”علي“، وقد كان أحد المشاريع المدعومة من قبل معهد غوتة الألماني، العام 2016 .

ويروي فيلم ”روبة عيشة“ معاناة الطفل ”صابر“ الذي يقوم بدوره بإتقان يحيى بوستة، في توفير مقومات العيش الكريم له ولوالدته المريضة التي تؤدي دورها فاطمة الفالحي، وفي رحلة الصراع مع المرض تبلغ والدته مرحلة الاحتضار، ويتم إبلاغه بضرورة نقلها من المستشفى والعودة بها إلى البيت، لتبدأ بعدها معركة أخرى يخوضها الطفل صابر من أجل توفير لوازم دفن أمه بعد موتها.