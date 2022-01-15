"أليك بالدوين" يسلم هاتفه للمحققين في حادث إطلاق النار خلال تصوير فيلم "راست"

سلم نجم هوليوود الممثل أليك بالدوين، هاتفه المحمول للمحققين في حادث إطلاق النار الدامي الذي وقع خلال تصوير أحد مشاهد فيلم (راست) في نيو مكسيكو في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك حسبما قال محاميه ومسؤول في إنفاذ القانون أمس الجمعة.

ووفقا لـ ”رويترز“ فقد أصدرت سلطات التحقيق أمرا بتفتيش جهاز آيفون الخاص ببالدوين في كانون الأول/ ديسمبر، وكان مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا في ولاية نيو مكسيكو قال في الأسبوع الماضي، ”إنه لا يزال يحاول الحصول على الجهاز من نجم مسلسل 30 روك“.

وقال المتحدث باسم إدارة قائد الشرطة عبر البريد الإلكتروني، ”إن السلطات في مقاطعة سافك في نيويورك، بصدد تنزيل البيانات ذات الصلة لإرسالها إلى المحققين في سانتا بعد تسلمها هاتف بالدوين“.

من جهته، أكد آرون داير، محامي بالدوين تسليم الممثل هاتفه للسلطات يوم أمس الجمعة.

وكان بالدوين يتدرب على مشهد في موقع تصوير فيلم (راست) عندما انطلقت رصاصة من المسدس الذي كان يمسكه ما أدى إلى مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز، وقال الممثل إنه لم يضغط على الزناد وإنه حزين بسبب الحادث.

يذكر أن بالدوين كان يتمرن على أحد مشاهد الفيلم مع مديرة التصوير، في فيلم الوسترن، هالينا هاتشينز، عندما وقعت المأساة، وذلك في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مزرعة في سانتا في ولاية نيو مكسيكو.

وقيل له يومها ”إن المسدس لا يشكل أي خطر، إذ كان يفترض ألا يحوي إلا رصاصات وهمية“.

ويركز المحققون على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كليا نظريا.

وحصل المحققون في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على مذكرة قضائية تأذن لهم بمصادرة الهاتف الجوال لبالدوين، وهو في الوقت نفسه بطل فيلم الوسترن المنخفض الموازنة ”راست“ ومنتجه.

وأوضحت مذكرة مصادرة الهاتف أن هاتف بالدوين ”ربما يتضمن أدلة“ تتعلق بهذه القضية، ومنها مثلا رسائل نصية هاتفية أو أخرى بالبريد الإلكتروني.

وأكد بالدوين الأسبوع الماضي، في مقطع فيديو نشره على حسابه على إنستغرام، أنه مستعد للتعاون مع الشرطة، واصفا بـ ”الهراء والكذب“ أي ”تلميح“ بأنه لا يمتثل لطلبات المحققين.

من جهتها، تواصل الشرطة التحقيق في الحادث، ولم تبادر حتى الآن إلى توقيف أي شخص.

ولكن من غير المستبعد أن يوجه القضاء تهما في حال توصل التحقيق إلى تحديد المسؤوليات، على ما أفاد مكتب المدعي العام في سانتا.

وشدد بالدوين في مقابلة أجرتها معه محطة ”إيه بي سي“ الأمريكية وعرضتها في 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي، على أنه لا يشعر بالذنب ولا حتى بأنه ”مسؤول“ عن مقتل هاتشينز.