"شاقي ولا محتاج"...فيلم تونسي يخطف الأضواء في الدار البيضاء

حصل الفيلم الوثائقي التونسي ”شاقي ولا محتاج“ للمخرجة الشابة سوار الطرابلسي، على جائزة لجنة التحكيم لمهرجان الدار البيضاء الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير في دورته الرابعة التي أقيمت في المغرب، ببادرة من المركز السينمائي المغربي.

ويتناول الفيلم الذي يدوم 5 دقائق و32 ثانية، قصة شاب تونسي في مواجهة مصاعب الحياة، واسمه أشرف العسيلي ويبلغ من العمر 16 عامًا، انقطع عن الدراسة بعد فشله في تحصيل النقاط التي تؤهله للتقدم في هذا المجال، وفقد والده، ووجد نفسه وعائلته أمام ظروف مادية صعبة، وكان عليه أن يجد عملًا يوفر له ولعائلته عوائد مالية لمواجهة المصاريف اليومية.

والفيلم كما يبرز من عنوانه، يثمّن قيمة العمل والاجتهاد الذي يبلغ حدّ الشقاء والتعب الشديد الذي يبقى أفضل من أن يكتفي الإنسان بالسخط على الحياة والدولة، وأن يبقى عالة على مجتمعه، سلبيًا غير فاعل.

ويقول أشرف العسيلي في الفيلم، إن ”العمل متعب لا سيما في الشتاء و البرد الشديد، ولكن ليس أمامي حل آخر، إما العمل أو التسكع بين الشوارع والمقاهي، فالأم متعطلة عن العمل، وأنا مصدر الرزق الوحيد لعائلتي“.

ويؤكد الشاب، أنه رغم التعب والمصاعب التي يواجهها فقد انسجم مع عمله الجديد، وأصبح يعشق مهنته، معتبرًا أنه ليس من السهل أن تجد شغلًا في هذا القطاع الصعب مع حداثة سنّه.

ويقول إن ”هذه ليست حكاية أشرف العسيلي فحسب، بل هي حكاية أغلب شباب تونس، وأقول لهم كافحوا ولا تيأسوا، حاولوا، امضوا نحو أحلامكم، وعلينا أن نكافح، وهناك عدة حلول أمام الشباب ليصنع ذاته“.

ويضيف العسيلي، في رسالة إلى السلطات: ”أطلب من الدولة أن تسمعني، لأنني تعبت ولم أجد حلًا، وأريد أن يوفروا لي تكوينًا في مجال ما“.

ومخرجة الفيلم سوار الطرابلسي، هي مخرجة تونسية شابة من محافظة مدنين جنوب البلاد، بدأت تجربتها في الإخراج السينمائي بالوسط المدرسي، وكانت لها مشاركات في عدة دورات تدريبية في مجالات الإخراج السينمائي، والمسرحي، وفن الصورة والمونتاج.

وفي رصيد سوار الطرابلسي، 4 أفلام وثائقية، وهي: فيلم ”وهل يخفى القمر“ الذي يتحدث عن أطفال القمر (مرضى متلازمة جفاف الجلد)، إلى جانب إخراجها لفيلم ”الأمل“ الذي يتمحور حول أطفال التوحد، والفيلم الوثائقي ”علاش هكا“ الذي يطرح قضية العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله، إضافة إلى فيلمها المتوج في المغرب حديثًا ”شاقي ولا محتاج“، والحائز على جوائز تقديرية بمهرجانات سينمائية في: العراق، والجزائر، وتونس.