نقاد: غياب كُتاب السيناريو البارعين أهم أسباب تراجع الأعمال الفنية بمصر

عرفت مصر على مدار عقود ماضية بكونها ”هوليود الشرق“، نظرا لإنتاجها عددا كبيرا من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون، بجودة جعلت مصر قبلة الفن في الوطن العربي، وهدف كل من يحلمون بالنجومية من العرب.

ولكن مع مرور الوقت، اتخذت بعض الأعمال طريقها إلى الانحدار، فانتشرت الأعمال القليلة التكلفة السريعة الإنتاج، التي افتقرت لعنصر الإبداع، بحسب نقاد.

وقال الناقد الفني المصري رامي المتولي، إن ”الكتابة هي السبب الأكبر والأساسي في انحدار مستوى الأعمال الفنية في مصر، فعلى الرغم من التقنيات المتقدمة التي سهلت الكثير من التفاصيل وكذلك وفرة الأفكار، فإن حالة من الاستسهال أصابت العديد من الكتاب“.

وأشار المتولي إلى دخول من وصفهم بـ“أنصاف وعديمي المواهب، إلى هذه الصناعة، لمجرد معرفتهم ببعض الأساسيات دون وجود رغبة حقيقية في التطور، وأعمالهم لا يمكن وصفها إلا بالضعيفة فنيا“.

وأضاف الناقد المصري في حديث لـ“إرم نيوز“: ”حتى وجود مطوري السيناريو أو الدراماتورجي الجيد أصبح منعدما بعدما كان يكتب السيناريو ويطوره ويعدله أسماء مثل نجيب محفوظ وعبدالرحمن الشرقاوي وغيرهما من الكتاب العظام، أصبحت هذه المهنة المهمة تؤدي بشكل آلي بلا أي إضافة إبداعية، وكأن سيناريو العمل الفني معادلة نجاحها في تطبيق الشكل فقط“.

تكثيف الإنتاج وتنوعه

من جانبها، رأت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أن انحدار مستوى الفن المصري يعود لعدة أسباب وليس سببا واحدا، أهمها ”انحدار مستوى الكتابة، فالكتاب البارعون لم يعودوا موجودين إلا القليل منهم، ومن يكتب الآن هم أنصاف مواهب، حتى أصبحت الكتابة صنعة وليست إبداعا، بحسب وصفها.

وكشفت خير الله عن الأسباب الأخرى في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ قائلة: ”المهنة لم يعد لها كبير، فقديما كان يتواجد المنتج المحترم، الذي يشتري عملا روائيا ويتعاقد مع سيناريست جيد لكتابته، أو يشتري سيناريو مكتوبا من قبل الكتاب الكبار، ويختار باقي فريق العمل، إنما الآن الممثل بطل العمل هو من يتحكم في العملية الإنتاجية بأكملها، فهو من يختار المخرج، ويختار سيناريست ليفصل له عملا على مزاجه، دون النظر إلى جودة العمل“.

وعن كيفية النهوض بالفن المصري وعودته إلى سالف عهده، أوضحت الناقدة المصرية: ”كي ننهض بالفن المصري يجب علينا تكثيف الإنتاج، حيث إن عدد الأعمال التي تنتج على مدار العام ضئيل للغاية، فالمنتجون أصبحوا يخشون من الخسارة، فيتجهون إلى الأعمال المضمون أنها ستحقق أرباحا، وهي الأعمال الكوميدية (الهزلية)، وأعمال الأكشن التي تعتمد على الحركة، ويهجرون الأعمال التي تقدم رسالة اجتماعية مهمة“.

ممثلون جدد

وتابعت الناقدة الفنية ماجدة خير الله: ”قديما كان هناك تنوع في الأعمال التي تقدم سواء في السينما أو التلفزيون، ومطلوب الآن أن يتم التنوع في ما يقدم، وأن نتطرق إلى موضوعات لم يسبق التحدث فيها، وعلى الرقابة الفنية على المصنفات أن تكون أكثر مرونة وألا ترفض الأعمال التي يعتبرونها غريبة“.

وأشارت إلى أن ”الدولة المصرية عليها أن تدعم السينما والتلفزيون، فمسألة الضرائب التي تفرضها الدولة على المنتجين، وفرض رسوم على التصوير في الشوارع والميادين العامة أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام المنتجين، فأصبحوا يتجنبون التصوير الخارجي، فنرى الأعمال التي تقدم جميعها تصور داخل كمبوندات، والتصوير في الأقاليم لم يعد موجودا، رغم أن بها العديد من المشاكل التي يجب تسليط الضوء عليها“.

واعتبرت أيضا أن ”من الأمور المهمة للارتقاء بمستوى الفن، تطعيم الفن كل عام بممثلين جدد، فحاليا أصبح أبطال الأعمال ثابتين، ومتواجدين بكل الأعمال، ولم تعد هناك فرصة لإبراز مبدعين جدد“.

واتفق المنتج المصري، جمال العدل، مع أن ”الكتابة هي السبب الأول وراء تراجع الفن في مصر“، قائلا: ”الكتاب الجيدون أصبحوا عملة نادرة، فعلى الرغم من أن الفن المصري والسينما بالخصوص شهدت تطورا كبيرا من الناحية التقنية، إلا أن أزمة السيناريو هي أبرز الأزمات التي تواجه الفن حاليا“.

وأضاف العدل في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”هناك العديد من المنتجين الجدد الذين انضموا إلى السوق ويهدفون فقط للربح، دون النظر إلى مستوى العمل الذي يقدم، فرغم أن زيادة عدد المنتجين أمر إيجابي يصب في مصلحة الفن، إلا أن هناك مواصفات يجب أن توجد بالمنتج كي يستطيع الارتقاء بالفن، أهمها الثقافة، والرؤية الصحيحة“.