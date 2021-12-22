مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ينطلق في مارس 2022

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إقامة دورته الحادية عشرة، وذلك في الفترة من الرابع إلى العاشر من شهر مارس / آذار 2022 تحت شعار ”إعادة اكتشاف مصر“.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا الشعار اختير بهدف ”عرض وتوضيح التراث المصري لكل صناع الأفلام في العالم“.

ويأتي هذا بالتزامن مع الاحتفالات المصرية بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر العام 1922.

وأضاف البيان أن الدورة القادمة ستتزامن أيضا مع الذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة المصرية القديمة من على حجر رشيد على يد الفرنسي جان فرانسوا شامبليون العام 1822.

وأشار البيان كذلك إلى أن الشعار المختار سينعكس على برنامج الدورة وأنشطتها الموازية ومنها المائدة المستديرة للمهرجان، التي ستركز على ”أهمية وجماليات وفرادة مواقع التصوير في مصر لجذب الأعمال العالمية ومحاولة فك العوائق التي تقف عقبة أمام ذلك“.

ومن المقرر أن يعرض المهرجان عددا من الأفلام المصرية والعالمية التي تم تصويرها في المواقع الأثرية بمصر، كما سيخصص برنامجا خاصا لأفلام مصمم الديكور والمخرج الراحل شادي عبد السلام.

والجدير ذكره أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنظمه مؤسسة الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

فيما تأخذ جائزة المهرجان شكل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، وهي من تصميم الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق أن الدورة الحادية عشرة ستحتفي بالسينما الأوغندية، وذلك ”نظرا لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة“.

ويعتبر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية واحدا من المهرجانات السينمائية العالمية، حيث يُقام في مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية، علما أنه تأسس سنة 2012.

ويهدف مهرجان الأقصر للأفلام الأفريقية إلى دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الأفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالميًا.