الإمارات ترفع الرقابة على الأفلام بدور السينما مع إدراج تصنيف "+21"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، رفع الرقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما، على أن يتم إدراج ”+21 عاما“ ضمن التصنيف العمري للأفلام لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة، إنّه سيتم ”إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية“.

وأضاف المكتب ”حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة“.

مكتب تنظيم الإعلام يُعلن إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية. حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة. pic.twitter.com/wYhYTPjipH — مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) December 19, 2021

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر.

واستحدثت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، مؤخرا ”مكتب تنظيم الإعلام“ ليتولى عددا من الاختصاصات والمهام التي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقا.

ويقوم مكتب تنظيم الإعلام بدراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم قطاع الإعلام في دولة الإمارات.

كما يتم إعداد دراسات لمستقبل قطاعي صناعة الإعلام وصناعة النشر لضمان مواكبة التطورات المتسارعة للقطاع.

كذلك يقوم مكتب تنظيم الإعلام، بضمان تطبيق التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس المتعلقة بالخدمات الإعلامية المرتبطة بالتراخيص وأذونات المحتوى الإعلامي.

وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر، تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

ويسكن الإمارات 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي.

وبدأت السينما في الإمارات العربية المتحدة بعددٍ من الأفلام الطويلة التي عُرِضَت على التلفزيون المحلي، منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

كما أُنشِئَت مسابقة أفلام الإمارات في العام 2012 فأثّرت في جيل كامل من صُنَّاع الأفلام الإماراتيين للدخول في مجال صناعة الأفلام القصيرة.