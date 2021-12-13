مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن قائمة الأفلام الفائزة بجوائز اليسر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الاثنين، أسماء الفائزين بجوائز اليُسر، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة جدة.

وضمت مسابقات المهرجان 16 فيلماً طويلاً، و18 فيلماً قصيراً، إضافة إلى 21 مشروعاً من الواقع الافتراضي والتقني، في حين توزعت جوائز اليسر ضمن 3 مسابقات هي، مسابقة البحر الأحمر لـ ”الأفلام الطويلة – والفيلم القصير – والسينما التفاعلية“.

ومنح المهرجان جائزة اليسر الذهبي للفيلم الأفضل لفيلم ”برايتن الرابع“، وقدمتها الفنانة المصرية يسرا، فيما فاز فيلم ”تمزُّق“ للمخرج حمزة جمجوم بجائزة أفضل فيلم سعودي.

تهانينا لفريق عمل فيلم "برايتن الرابع"، لفوزه بجائزة أفضل فيلم، ضمن مسابقة البحر الأحمر.#مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي pic.twitter.com/gGQI7oq6rF — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 13, 2021

بينما حصد الفيلم الأردني القصير ”تالافيزيون“، للمخرج مراد أبو عيشة، جائزة اليسر الذهبية ضمن فئة الأفلام القصيرة، وذهبت جائزة اليسر الفضية لأفضل نص سينمائي إلى فيلم ”جيران“.

وذهبت جائزة اليسر الذهبية للسينما التفاعلية لفيلم ”نهاية الليل“، وحصد فيلم ”تناسخ“ على جائزة اليسر الفضّية للسينما التفاعلية، فيما حصل أمين جعفري على جائزة اليسر الفضية لأفضل مساهمة سينمائية عن فيلم ”على الطريق“،

سعيدون بالإعلان عن الفائز بجائزة اليسر الفضية، لأفضل مساهمة سينمائية: "أمين جعفري"، عن فيلم "على الطريق".#مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي pic.twitter.com/yvBYDKsQc3 — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 13, 2021

بينما نال جائزة أفضل ممثل الممثل الشاب آدم علي عن دوره في فيلم ”أوروبا“ من العراق وقدمتها ياسمين صبري، فيما نالت جائزة أفضل ممثلة الممثلة ”ارويندا كرانا“ وقدمها الفنان ظافر العابدين، فيما حصل فيلم فرحة للمخرجة دارين سلام علي تنويه خاص.

نهنّئ الممثل آدم علي لفوزه بجائزة اليسر الفضية، كأفضل ممثل، عن أدائه الاستثنائي في فيلم (أوروبا).#مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي pic.twitter.com/M0aIBQsgN4 — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 13, 2021

فيما كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية أعضاء لجنة تحكيم المهرجان والتي ضمت المخرج الإيطالي ”جيوسبي تورناتوري“ والذي تولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، إلى جانب عضوية كل من هند صبري وشيرين دعيبس ودانيلا ميشيل وعبد العزيز الشلاحي.

كما كرم المهرجان أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير برئاسة مروان حامد وعضوية عهد كامل وخضر عيدروس، وكذلك مسابقة البحر الأحمر للسينما التفاعلية والتي ترأست لجنة تحكيمها لوري أندرسون إلى جانب كل من فيكتوريا مابلبيك وسارة مهنا العبدلي.

تهانينا للممثلة أوريندا كرانا، لفوزها بجائزة اليسر الفضية، كأفضل ممثلة، عن دورها في فيلم (يوني).#مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي pic.twitter.com/osOdnzMXBB — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 13, 2021

ويوم الأحد 6 ديسمبر الجاري، افتتحت الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية، وسط حضورا واسعا لمشاهير الفن العرب والأجانب، إضافة إلى حضور لافت لعارضات الأزياء.

وضم برنامج المهرجان 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلداً بـ34 لغة، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تُكتشف لأول مرة، منها 25 فيلماً في عرض عالمي أول، و48 فيلماً في أول عرض عربي، و17 فيلماً في عرضها الأول في منطقة الخليج، وشارك من منهم 55 فيلما في مسابقات المهرجان الثلاثة.