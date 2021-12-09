طالب بعرضه على الأسرى.. مخرج "أميرة" يعلن وقف عروض الفيلم

أعلن مخرج فيلم “أميرة” محمد دياب، فجر اليوم الخميس، وقف أي عروض للفيلم، مطالبا بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته.

جاء ذلك في أول رد من المخرج محمد دياب بعد ما أثاره الفيلم العربي ”أميرة“، الذي عُرض قبل يومين في مهرجان ”كرامة لأفلام حقوق الإنسان“، في دورته الـ12 في العاصمة الأردنية عمّان، من جدل واسع من قبل نشطاء فلسطينيين وعرب، أبدوا رفضهم عرض ونشر هذا الفيلم.

وقال دياب في بيان صدر عن “أسرة الفيلم”، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر ٢٠٢١ في مهرجان فينيسيا الذي تبعه عرضه في العالم العربي في مهرجاني الجونة وقرطاج وشاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني والعالمي، كان الإجماع دائمًا أن الفيلم يصور قضية الأسرى بشكل إيجابي وإنساني وينتقد الاحتلال بوضوح“.

وأضاف: “كان من المفهوم تمامًا لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف وقدسية أطفال الحرية، ولهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية ولا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول “منذ ٢٠١٢ ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف”. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة”.

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وتابع: “لم تترك أسرة الفيلم الأمر للتأويل، بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيالي وأن طريقة التهريب الحقيقية غير معروفة، بل إن عمر البطلة في الفيلم 18 عامًا يتنافى منطقيًا مع بداية اللجوء لتهريب النطف في 2012″.

وأردف: “اختيار الحبكة الدرامية الخاصة بتغيير النطف جاء ليطرح سؤالا وجوديا فلسفيا حول جوهر معتقد الإنسان وهل سيختار نفس اختياراته لو ولد كشخص آخر. والفيلم مرة أخرى ينحاز لفلسطين، فالبطلة أميرة تختار أن تكون فلسطينية وتختار أن تنحاز للقضية العادلة. والفيلم يشجب ويدين ممارسات الاحتلال المشار إليها بشكل صريح في الجريمة التي يتناولها الفيلم“.

وأشار المخرج محمد دياب: “الحديث فقط عن هذه الحبكة الخيالية خارج سياق الفيلم الذي ينحاز للسردية الوطنية الفلسطينية، هو اقتطاع منقوص ويرسم صورة عكسية غير معبرة عن الفيلم، الفيلم من بطولة كوكبة من الفنانين الفلسطينيين والأردنيين المشهود لهم بالوطنية ولهم تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونقلها للعالم، ودافعهم الوحيد للاشتراك في الفيلم هو إيمانهم بأهمية رسالة الفيلم الذي هو في النهاية رؤية ومسؤولية مخرجه“.

وأكد دياب تفهم أسرة العمل للغضب الذي حدث، قائلا: ”أسرة الفيلم تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على ما يظنونه إساءة للأسرى وذويهم، وهو غضب وطني نتفهمه، ولكن كنا نتمنى أن تتم مشاهدة الفيلم قبل الحكم عليه نقلًا أو اجتزاء“.

واختتم حديثه: “وأخيرًا فإن الهدف السامي الذي صنع من أجله الفيلم لا يمكن أن يتأتى على حساب مشاعر الأسرى وذويهم الذين تأذوا بسبب الصورة الضبابية التي نسجت حول الفيلم. نحن نعتبر أن الأسرى الفلسطينيين ومشاعرهم هم الأولوية لنا وقضيتنا الرئيسية، لذلك سيتم وقف أي عروض للفيلم، ونطالب بتأسيس لجنة مختصة من قبل الأسرى وعائلاتهم لمشاهدته ومناقشته. نحن مؤمنون بنقاء ما قدمناه في فيلم أميرة، دون أي إساءة للأسرى والقضية الفلسطينية“.

وتدور أحداث الفيلم المثير للجدل عن قصة إحدى النطف التي هُرّبت من السجن لزوجة أسير، وفيما بعد تكبر الفتاة التي ولدت من النطفة المهربة معتقدة أنها ابنة أسير، لتكتشف فيما بعد أنها ابنة ضابط إسرائيلي قام بتغيير العينة أثناء تهريبها.

وقالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام إن فيلم “أميرة” خيالي روائي وليس وثائقيا، واختيار أسلوب رواية القصة وسرد الأحداث يعود إلى طاقم العمل من الإخراج والتأليف والإنتاج.

وأضافت، في توضيح بشأن تقديم الفيلم لجوائز الأوسكار لعام 2022 لتمثيل الأردن، أن “دور الهيئة الملكية للأفلام هو في الإعلان عن فتح باب التقديم للأفلام الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار واستلام الأفلام وتنظيم سير العملية، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة من خبراء معنيين بقطاع المرئي والمسموع”.

وتابعت: “وقع اختيار اللجنة على فيلم “أميرة” من بين عدد من الأفلام المتقدمة الأخرى”.

وشن نشطاء هجوما ضد مخرج ومنتجي وممثلي العمل الذين شاركوا فيه، ومنهم: الفنانة الأردنية صبا مبارك، وتارا عبود، والفلسطيني علي سليمان، وأطلقوا وسم “ #اسحبوا_فيلم_أميرة“ للاحتجاج على هذا الفيلم، الذي رفض نشطاء أردنيون أن يمثلهم في مهرجان عالمي.

وفيلم المخرج والكاتب المصري محمد دياب، من إنتاج مشترك بين فلسطين والأردن ومصر.