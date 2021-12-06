انطلاق أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية بمدينة جدة الساحلية

انطلق، الاثنين، حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية، بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، منهم ليلى علوي، إلهام شاهين، هند صبري، وغيرهم، حيث تستمر فعاليات الدورة الأولى من المهرجان حتى 15 ديسمبر الجاري.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض راقص لفرقة استعراضية، ثم قدم الحفل كل من المخرجة السعودية فاطمة البنوي، والفنان السعودي يعقوب الفرحان، حيث استعرضا برنامج المهرجان الذي يحوي باقة متنوعة من الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، ثم عُرض فيلم الموسيقى والدراما ”Cyrano“ للمخرج جو رايت، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما، حيث يلجأ كريستيان إلى الشاعر الرومانسي سيرانو لمساعدته في كتابة الأشعار والخطابات لحبيبته روكسان التي يسعى للتقرب منها، ولكن تتعقد الأمور حينما يكتشف كريستيان أن سيرانو واقع في حب المرأة ذاتها. ويشارك في بطولته: هالي بينيت، بيتر دينكلاج، بين مينديلسون، كلفين هاريسون جونيور، بشير صلاح الدين، سكوت فولانش.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل الافتتاح المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور على إنجازاتها في مجال السينما، حيث قدمت العديد من الأعمال التي تدعم المرأة، كما تم تكريم الفنانة المصرية ليلى علوي على مشوارها السينمائي الطويل، بالإضافة إلى تريم الفنانة الفرنسية كاترين دونوف.

ويضم برنامج المهرجان 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلداً بـ34 لغة، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تُكتشف لأول مرة، منها 25 فيلماً في عرض عالمي أول، و48 فيلماً في أول عرض عربي، و17 فيلماً في عرضها الأول في منطقة الخليج. كما سيشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركة في هذه الأفلام.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة الكاتب والمخرج الإيطالي الحاصل على جوائز جيوسبي تورناتوري، والذي يعتبر من أهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين، وتضم اللجنة في عضويتها من تونس الممثلة هند صبري، والمخرجة والكاتبة والممثلة والمنتجة الفلسطينية الأمريكية شيرين دعيبس، والمخرجة والكاتبة والمونتيرة الألمانية دانيلا ميشيل، ومن السعودية المخرج عبد العزيز الشلاحي.

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فيترأسها المخرج المصري مروان حامد، وينضم إليه في اللجنة الممثلة والمخرجة السعودية عهد كامل، والمخرج والكاتب الفنلندي من أصول صومالية خضر عيدروس.

وأعرب العديد من نجوم الفن بالوطن العربي عن سعادتهم بالمهرجان الوليد بالمملكة السعودية، منهم الفنانة التونيسية هند صبري التي علقت على الافتتاح من خلال خاصية الإستورى على الصفحة الرسمية للمهرجان قائلة: ”عايزه أقولكم ألف مبروك، ده حدث تاريخي، كلنا مبسوطين وسعداء، مبروك للشباب السعودي لأن كل ده منكم وليكم“.

وتألق العديد من الفنانات بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، منهم الفنانة ليلى علوي، إلهام شاهين، يسرا، إنجي المقدم، صبا مبارك، هند صبري، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهن.