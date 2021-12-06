فيلم "الليلة الأخيرة في سوهو".. رحلة عبر الزمن

يقدم الفيلم الإنجليزي ”الليلة الأخيرة في سوهو/Last Night in Soho“ الصادر أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصورا مبتكرا للسفر عبر الزمن لتختلط العوالم بين أحلام اليقظة والواقع.

ويتناول الفيلم فترتين زمنيتين، عصرنا الراهن وحقبة الستينيات من القرن الماضي، ليروي سيرة حياة الشابة إيلي، التي تسكن في الريف الإنجليزي مع جدتها، وتحقق حلمها في دراسة تصميم الأزياء في لندن، بعد أن انتحرت والدتها مصممة الأزياء إثر اضطرابات نفسية وراثية.

وتدخل إيلي في دوامة من الرؤى الغريبة، فتشهد شبح والدتها في المرايا، وتسافر عبر الزمن إلى ستينيات القرن الماضي، وتعيش أحداثا تبدو شديدة الواقعية حول ملهى ليلي في سوهو، وهو حي معروف في لندن.

وتتعرف إيلي في رؤاها الغرائبية على ساندي الفتاة شديدة الطموح التي تتقاطع صفاتها النفسية بشدة مع بطلة الفيلم، لتغدو حياتها في الواقع شيئا وأثناء النوم شيئا آخر.

منحة دراسية

وفي المشهد الافتتاحي تظهر إيلي في منزلها في زمننا الحاضر، وهي ترتدي ثوبا غريبا وترقص على أنغام أغنية ”عالم بلا حب“ لبيتر جوردون.

وخلال رقصتها المنفردة تسقط على الأرض صورة تجمعها بوالدتها، وحين تتفحصها تلمح خيال والدتها الراحلة في المرآة، ما يوحي لها بتلقي خبر سعيد.

وبالفعل تتلقى إيلي خبرا سعيدا مع وصول برقية تعلن عن قبولها في منحة دراسية في كلية تصميم الأزياء في لندن، فتقرر السعي وراء حلمها على الرغم من تحذيرات جدتها حول السفر والدراسة في الخارج وموهبتها الحساسة التي تجعل بصيرتها مكشوفة على جانب آخر من العالم.

السفر عبر الزمن

ويلجأ المخرج إلى إقحام المشاهد داخل بوابة أحلام نفسية وسفر عبر الزمن للوصول إلى ستينيات القرن الماضي، فتعيش إيلي افتراضيا في شخصية المغنية ساندي.

وعند وقوف إيلي أمام المرآة ترى نفسها متقمصةً شخصية ساندي في زمن ماض، وتتتالى الرؤى بشكل غير منطقي إلى أن ندخل في عمق الأحلام اليومية ونكتشف بالتدريج خفايا عفا عليها الزمن وسلسلة من الجرائم الغامضة.

ويفرض المخرج على المُشاهد رابطا خفيا بين إيلي وساندي من خلال انعكاس المرايا ورؤى الأحلام والسفر عبر الزمن وتبديل الأدوار بينهما، حتى نظن أنهما شخصية واحدة، ما يزيد من التشويق والرعب النفسي والغموض.

نوايا سيئة

ومع تتالي الأحداث تسافر إيلي إلى لندن وتتشارك السكن مع فتاة أُخرى، لديها نوايا سيئة في تحطيم إيلي وإقناع الجميع بأنها مجنونة وتعاني من فصام نفسي حاد، ما أدى إلى تنمر الجميع عليها وإطلاق تنبؤاتهم حول انتحارها في نهاية الفصل الدراسي.

ويكشف المخرج عن اختناق إيلي من تصرفات زميلتها في السكن وتحررها المتطرف وإقامتها للحفلات الليلية يوميا في الشقة، وعدم احتمال إيلي الصوتَ المرتفع والأجواء الليلية، ما دفعها إلى البحث عن شقة أُخرى.

تشويق

ويزداد التشويق مع الرؤى اليومية ليشعر المُشاهد أنه أمام فيلمين مختلفين في الوقت نفسه بقصتين متباينتين، ما يزيد رابط التعلق بحياة ساندي الفرعية وطموحاتها في الغناء والموسيقى.

وخلال الرؤى نلاحظ إشارات عدة؛ مثل رمز موجود فوق لافتة الملهى، وشوارع لندن والمتاجر وأزياء ساندي الكلاسيكية والعربات القديمة، ما أدى إلى إلهام إيلي أثناء دراستها للتصميم، وتقرر ابتكار تصاميم شبيهة بأزياء ساندي.

وتتصاعد الأحداث مع مغادرة إيلي الشقة المشتركة إثر إعلان وقع بين يديها عن غرفة في سوهو ضمن منزل لامرأة ستينية عجوز لا تقدم على بيعه بسبب ذكرياتها الكامنة في المكان، ونستشف من خلال السرد أن المنزل مهجور نوعا ما ويحتوي على أرواح وأشباح وطاقة غريبة.

لغز سوهو

ويرتفع عنصر القلق والتوتر مع مشاهدة إيلي لتخبط حياة ساندي واضطرارها على التعامل مع رجال غرباء، ورؤيتها وهي تتمزق يوميا حين يخونها محبوبها أمام عينيها، وكل ذلك تحت مراقبة إيلي وكأنها بالفعل تختبر حياة ساندي.

ويبدأ الشك يراود إيلي بعد مطاردتها من قبل الأشباح في غرفة نومها المشبوهة، فضلا عن رؤية الدماء والجرائم وكأن ساندي قُتلت بطريقة ما، أو تحاول طلب النجدة من خلالها.

وتشهد إيلي في رؤاها جريمة، فتلجأ بعد صحوتها إلى قوات الأمن وتسرد أحداثها الغرائبية أمام ذهول المحققين وعدم تصديقهم ليتهموها بالجنون.

ويقحمنا المخرج في رحلة بحث مضنية عن الحقيقة وكشف ألغاز الرؤى، لتتورط إيلي في صدام حاد مع أشباح الرجال الذين تعرضوا لساندي، ما يبعث على التشنج ورغبة المشاهد في معرفة الرابط بين إيلي وساندي.

إخراج متميز

وتميز العمل في أسلوب الانتقال التسلسلي بداية بالتعريف عن الشخصية، والانتقال من الكوميديا إلى الدراما والرعب النفسي.

وقدم المخرج لوحات فنية راقية من حيث الشكل، مجسدا بدقة أجواء حقبة الستينيات وأزياءها في استعراض فني ضخم للكوادر ومواقع التصوير وتصميم الرقصات.

آراء

وأشاد الناقد ماتيو سيوان بالعمل؛ مشيرًا إلى أن ”الذكاء لا يكمن في ابتكار فكرة جديدة فحسب وإنما بأخذ فكرة نمطية وتحويلها إلى تحفة فنية منمقة باستعراض مرئي جذاب وعناصر متقنة وحوارات أنيقة، فكان الجانب المرئي أداة سرد قوية بالنسبة للمخرج دون الوقوع في تفسيرات مبالغ فيها“؛ وفقا لموقع ”ألتا بيلي“ الإسباني.

وأضاف: ”الفخ يكمن في النصف الثاني لينحدر السيناريو والحوار وتصبح الصورة نمطية نوعا ما، لكن المخرج حفاظ على عناصره وارتكز عليها حتى النهاية لينجح العمل“.

وفاز العمل بجائزة من جمعية نقاد سينما هوليوود، ورُشِّح للفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي، كأفضل فيلم، ورُشحت الموسيقى التصويرية لجائزة الموسيقى التصويرية من هوليوود.

والعمل من إخراج وسيناريو إدغار رايت، وشاركه في كتابة السيناريو كريستي ولسن كايرنس، وشارك في بطولته أنيا تايلور، وتوماسن ماكنزي، ومات سميث، وديانا ريج، وتيرينس ستامب.