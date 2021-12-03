"أبو صدام".. فيلم مصري وحيد مشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة

عرض مهرجان القاهرة السينمائي، التي تعقد حاليًا دورته الـ 43 في العاصمة المصرية، الفيلم الروائي المصري ”أبو صدام“، وذلك ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

و“أبو صدام“ هو الفيلم المصري الوحيد الذي يشارك في المسابقة الدولية للمهرجان، من بين 13 فيلما آخر، وتدور أحداثه على مدار ما يقرب من 90 دقيقة، عن سائق الشاحنات القديم ذي الخبرة ”أبو صدام“، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي في مصر، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات.

ويقرر بطل الفيلم الذي يجسده الفنان المصري محمد ممدوح، أن ينجز مهمته على الشاحنة ”تريلا“ على أكمل وجه، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

وخلال الندوة التي أقيمت أمس الخميس، للفيلم عقب عرضه، وصف الفنان محمد ممدوح، بطل العمل، الفيلم بـ“المختلف والجديد والذي يعد سينما جديدة بمصر“، فيما وصف شخصيته في الفيلم بـ“المركبة والانهزامية التي لم يقدمها من قبل“.

وأكد ممدوح، أن الشخصية الذي قدمها في الفيلم، جديدة عليه، مشيرا إلى أن الفكرة تتلخص في الشخصية الانهزامية المصممة على رأيها بأنها فاهمة الأمور بشكل صحيح، قائلا: ”راجل مسكين زي عجلة التريلا مسمار كبير يوقعه.. وظروفه وعصبيته مخلياه ضيق الصدر والخلق“.

أما الفنان المصري الشاب أحمد داش، البطل الثاني المشارك في الفيلم، والذي جسد شخصية مساعد السائق الذي يعمل على الشاحنة ”التباع“، قال إن قصة الفيلم مكتوبة بطريقة ذكية وبسيطة وتجذب أي فنان لأدائه.

وأوضح داش، أن دور ”التباع“ الذي أداه في الفليم، كان صعبا وشاقا بالنسبة له، نتيجة أنه دور وصفه بـ“المحوري على أرض الواقع“.

فيما أوضحت المخرجة نادين خان، مخرجة الفيلم، أن شخصية ”أبو صدام“، في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، يعاني من وسواس قهري، قائلة إن ”الخربوش الذي كان ينظر إليه في السيارة، كان مستفزه ويجعله يشعر بالضيق، لأنه وقع رغما عنه“.

وعن رسالة الفيلم، قالت المخرجة المصرية، إنها لا تريد إيصال رسالة بعينها للجمهور من الفيلم، حتى وإن كانت شخصياتها مقهورة من المجتمع والعالم المحيط بها، ومن نفسها أيضا.

أما عن سبب اختيار اسم ”أبو صدام“ عنوانا للفيلم، أشارت إلى أن الاسم موجود في فئات معينة بين الشعب المصري، وخاصة سائقي النقل الثقيل بالطرق البرية في مصر، إضافة إلى تعلقها باسم أحد معجبي المطرب أحمد شيبة، الذي ظهر معه في فيديو شهير، وكان يحمل نفس الاسم.

”أبو صدام“ قصة وإخراج نادين خان، وحوار محمود عزت، وبطولة محمد ممدوح، وأحمد داش، وزينة منصور، وضيوف الشرف من بينهم الفنانون سيد رجب، وعلي قاسم، وعلي الطيب.

ويشارك ”أبو صدام“ من بين 13 فيلما، في المسابقة الدولية للمهرجان الذي انطلق يوم 26 نوفمبر الماضي، فيما يترأس المسابقة الدولية المخرج الصربي ”إمير كوستوريتسا“.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 5 من شهر ديسمبر الجاري.